Questa scena geniale in “Se7en” è stata completamente inaspettata

Se7en è un film del 1995 diretto da David Fincher e interpretato da Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow e Kevin Spacey. Il film è stato accolto positivamente dalla critica ed ha avuto un incasso pari a 327333559 $, a fronte di un budget di 33 milioni di dollari. In Italia è arrivato nelle sale durante il periodo natalizio, classificandosi al quarto posto tra i film più visti della stagione cinematografica 1995-96. Su IMDb ha una valutazione positiva di 8,6/10. Ha ricevuto una nomination agli Oscar del 1996 per il miglior montaggio.

Se7en, la trama

Un serial killer uccide le sue vittime in modo efferato, seguendo una sorta di rituale inerente i sette peccati capitali. Sugli omicidi indagano il veterano Somerset, prossimo alla pensione, e il giovane e istintivo Mills. Thriller teso e avvincente con atmosfere da noir, Seven è stato il film che ha consacrato David Fincher come uno dei registi più promettenti (e il futuro ha certamente confermato l’impressione) della scena contemporanea. Violento più nella fase psicologica che nell’immagine, incalzante fino al machiavellico finale, è lo specchio del male che esiste ovunque, e proprio per questo la città dove si svolgono i fatti non ha un nome e il killer si chiama John Doe, diffuso pseudonimo d’Oltreoceano. Cast in gran forma, con Morgan Freeman e Brad Pitt perfettamente complementari e un Kevin Spacey diabolico per il breve tempo che calca lo schermo. Un vero e proprio “peccato” non vederlo.

La famosa scena del film

Questa scena è semplicemente geniale, meravigliosamente inaspettata e la cui tensione è palpabile. Stiamo parlando del momento in cui John Doe si rivela e ne scopriamo finalmente l’identità (compresa quella dell’attore che, al tempo, venne tenuta segreta). Quale pazzo entrerebbe dentro un commissariato interamente ricoperto di sangue? Qui di seguito la famosa scena del film Se7en.