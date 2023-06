Questa scena di ballo in “The Umbrella Academy” trasmette un allegria disarmante

The Umbrella Academy è una serie televisiva statunitense ideata da Steve Blackman e distribuita da Netflix. La serie è basata sulla prima miniserie dell’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, intitolata The Umbrella Academy Volume Uno: La suite dell’Apocalisse. La prima stagione è stata pubblicata internazionalmente da Netflix il 15 febbraio 2019. La serie ha riscosso grande successo, infatti The Umbrella Academy è stata vista da più di 45 milioni di abbonati nel corso del primo mese dal giorno di distribuzione. Anche la critica ha apprezzato particolarmente il prodotto con recensioni positive.

The Umbrella Academy, la trama

Il 1º ottobre 1989, 43 donne in tutto il mondo hanno partorito contemporaneamente, nonostante nessuna di loro avesse mostrato alcun segno o sintomo di gravidanza sino all’inizio del travaglio. Sette di questi bambini vengono adottati da Reginald Hargreeves, un eccentrico miliardario. L’intento era quello di creare una squadra di supereroi. I bambini vengono prima chiamati con dei numeri, ma successivamente gli vengono dati dei nomi. Essi possiedono abilità speciali e combattano il crimine compiendo missioni scelte dal padre adottivo. Dopo l’inaspettata morte di Reginald, i fratelli si riuniscono e vengono a conoscenza di sorprendenti segreti di famiglia. Sopraggiunge, inoltre, la notizia di una minaccia imminente per l’umanità.

La famosa scena del film

La prima stagione ci ha regalato la scena con “I Think We’re Alone Now“, ma è con il primo episodio della terza stagione che la serie fa il colpo grosso. Sulle note di Footloose i protagonisti si lanciano in una sfida di ballo davvero eccentrica e inaspettata. Tutto questo è frutto della mente soggiogata di Diego. Non ce ne vogliano i detrattori della serie, ma questo è un momento ben coreografato e soprattutto in linea con lo stampo sopra le righe del prodotto. Qui di seguito la famosa scena del ballo di “The Umbrella Academy“.