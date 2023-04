Questa scena d’amore in “Aladdin” è una delle più belle di sempre

Aladdin è un film d’animazione del 1992 diretto da Ron Clements e John Musker e prodotto dai Walt Disney Animation Studios. Il film è quello con il maggior incasso del 1992 con un guadagno di oltre $ 504 milioni di incassi al botteghino mondiale. La pellicola si è inoltre aggiudicata molti premi, molti dei quali per la colonna sonora. Il successo di Aladdin diede vita ad un mercato legato al film come due seguiti direct-to-video, Il ritorno di Jafar (1994) e Aladdin e il re dei ladri (1996), un’omonima serie televisiva animata (1994-1996), giochi, videogiochi, spin-off e altro. Rotten Tomatoes ha riferito che il 95% dei critici ha dato al film una recensione positiva basata su un campione di 75 recensioni

Aladdin, la trama

Aladdin, giovane ladruncolo che vive nella città di Agrabah, ai margini del deserto, s’innamora della principessa Jasmine che, estroversa e ribelle, sarebbe destinata per legge a sposare un uomo del suo stesso rango. Il perfido Jafar, Gran Visir di corte, progetta intanto di impossessarsi di una lampada magica che racchiude un genio in grado di esaudire tre desideri, e per recuperarla ottiene la collaborazione dello stesso Aladdin, lusingandolo con promesse di ricchezza. Ma il giovane scopre il segreto della lampada e fa amicizia con il genio stesso, che si pone al suo servizio. Jafar non si rassegna e farà di tutto per impossessarsi della lampada magica e ostacolare l’amore fra il giovane e la principessa.

La famosa scena del film

La scena in cui Aladdin si presenta davanti a Jasmine, offrendole di salire sul suo tappetto volante, è resa iconica dalla memorabile “Il mondo è mio” (A whole new world in originale), canzone che racchiude una delle parti migliori del sentimento amoroso: la sensazione di sentire ogni cosa alla propria portata, rafforzati da una persona accanto capace di farci (idealmente) volare. Qui di seguito la famosa scena del film.