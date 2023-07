Qual è il miglior Indiana Jones di sempre? Vediamo insieme la classifica dal peggiore al migliore

Indiana Jones è uno dei franchise più longevi ed apprezzati di sempre. Fin dal debutto nel 1981, Harrison Ford è riuscito a conquistare il mondo intero con delle storie avvincenti ed un personaggio divenuto una vera e propria icona. La bellezza delle inquadrature, le ambientazioni ed i dialoghi perfettamente ancora attuali lo rendono unico nel suo genere.

In occasione dell’uscita del quinto capitolo della saga dal titolo “Il Quadrante del Destino”, abbiamo deciso di stilare una personale classifica dei vari film della saga. Tenendo conto del fatto che è ancora troppo presto per giudicare l’ultimo capitolo ci limiteremo a giudicare i primi quattro. Questa è la classifica che abbiamo stilato, dal peggiore al migliore:

–Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo –Indiana Jones e il Tempio Maledetto –Indiana Jones e l’Ultima Crociata –Indiana Jones e I Predatori dell’Arca Perduta

“Il regno del teschio di cristallo” secondo il nostro parere è il peggiore tra i quattro. Rispetto agli altri tre titoli, c’è una carenza di storyline, un’azione che sia davvero avvincente e convincente. Si fa poi riferimento ad una reliquia troppo mistica per essere anche solo verosimile. La forza di questa saga infatti, è sempre stata quella di mantenere lo spettatore tra il fascino della riscoperta di oggetti mistici e la plausibilità degli eventi. Diciamo che in questa occasione non sono stati in grado di farlo.

Per quanto riguarda “Il tempio maledetto” troviamo un prologo davvero lunghissimo e ricco di citazioni meta-cinematografiche come nel caso di 007. Viene inserito nella terza posizione perché forse risulta essere troppo autoreferenziale. Il tocco di Spielberg si vede, forse anche troppo, e distoglie lo spettatore dalla storia principale. Nonostante ciò, si tratta di un film abbastanza piacevole da vedere ma, visto per primo, non renderebbe giustizia alla saga.

Alle prime due posizioni troviamo “l’ultima crociata” e “I predatori dell’arca perduta”. Nonostante siano stati inseriti rispettivamente nella seconda e prima posizione, secondo la nostra personalissima opinione potrebbero eguagliarsi. La bellezza del primo capitolo, il fascino di un nuovo personaggio, della nascita di una leggenda contro il perfetto mix del terzo capitolo, tra esperienza, comicità ed una sceneggiatura perfetti. Siamo convinti del fatto che meritino entrambi la prima posizione perché “Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta” rappresenta la nascita della leggenda. “Indiana Jones e l’ultima crociata” è la perfezione, tra il cast, con un magnifico ed eclettico Sean Connery ad accompagnare la migliore forma del nostro Harrison Ford e la massima espressione della regia di Steven Spielberg all’interno della saga.