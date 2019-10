Programmi tv del giorno: addio allo zapping

Il palinsesto tramite app o da web

Sono finiti i tempi dello zapping frenetico con i telecomandi roventi alla ricerca dei contenuti trasmessi in televisione. É ormai sera e la giornata lunga e faticosa sta per finire, rientri a casa e ti chiedi se c’è qualcosa di interessante da vedere in televisione. Allora ti affidi a internet. Oggigiorno, per consultare i programmi del vastissimo palinsesto del grande schermo e scegliere quindi ciò che ci interessa, abbiamo due possibilità.

Per sapere i programmi tv del giorno possiamo affidarci alla consultazione del palinsesto tramite specifici siti web o tramite una delle tante applicazioni per smartphone. Alcune App, a vantaggio dei siti, possono integrare la funzione di notifica per l’inizio del programma scelto.

Diamo un’occhiata a cosa offre il web.

IL PALINSESTO ONLINE

I MIGLIORI SITI WEB

Tra i vari siti web che è possibile consultare fa capolino, per efficienza:

QUESTASERATV.IT – un sito il cui nome dice tutto, indispensabile per sapere con esattezza ciò che viene trasmesso in TV, palinsesti dettagliati con sezioni per la consultazione dei programmi della serata, dei film della sera, cosa sia in onda in TV e cosa è stato trasmesso ieri. Ciascuno con descrizione, orari e gli appuntamenti a seguire.

Ma i siti che effettuano questo servizio sono molteplici. Forniscono una guida completa della programmazione di tutti i film sia in TV sia sul digitale terrestre con interfacce molto semplici da consultare. Sono molto accurati e alcuni integrano anche schede con i dati relativi alla trama, alla durata del film, informazioni dettagliate sul cast, recensione e commenti del trailer e non mancano citazioni importanti e recensioni degli utenti con votazioni degli stessi.

Vi sono siti per tutti i gusti, da quelli con l’interfaccia minimal dove il film o il programma d’interesse è facilmente consultabile senza doversi perdere nei fronzoli del sito o tra i colori accesi di un layout confuso. Oppure siti che integrano videorecensioni e basano la struttura del sito stesso sui media e sui video inerenti il contenuto di interesse, film o programma che sia, come trailer e interviste piuttosto che lasciar spazio al classico testo scritto ispirato dal televideo.

LE MIGLIORI APP MOBILE PER I PALINSESTI

DA SMARTPHONE O TABLET

Con il telefono sempre in tasca o nelle vicinanze mentre guardiamo la televisione, utilizzare le specifiche App di consultazione dei palinsesti TV diventa immediato e semplice, rendendo lo smartphone o il tablet un valido aiuto per ricercare il contenuto preferito tra i vari palinsesti.

Le guide ai programmi tv disponibili su App, sono sempre più complete e dettagliate aiutandoci a restare sempre aggiornati sui nostri programmi tv preferiti e visualizzare facilmente i contenuti nei vari palinsesti.

Esistono App di guida TV free dove i contenuti sono consultabili in maniera totalmente gratuita (magari a volte bisogna sopportare dei minimi tempi di attesa per pubblicità che rimangono in sovraimpressione) e App “pro” dove pagando un piccolo importo si hanno a disposizioni funzioni più evolute come avere la possibilità di notifica di inizio programma.