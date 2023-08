Prison Break, ricordi la scena della vendetta di John Abruzzi?

Prison Break è una serie televisiva statunitense ideata da Paul Scheuring e prodotta dalla Fox. È ambientata inizialmente nel carcere di Fox River. La quinta stagione è ambientata a Sana’a, nello Yemen e si conclude a New York. Ingegno, azione, thriller e suspense caratterizzano la serie, a cui fa da sfondo un complesso retroscena di fantapolitica. La colonna sonora di Prison Break e le musiche di scena di ogni episodio sono state composte da Ramin Djawadi. Ha avuto successo soprattutto la prima stagione della serie, accolta positivamente sia dal pubblico che dalla critica.

Prison Break, la trama

Prison Break vede protagonista il giovane e brillante ingegnere edile Michael Scofield, il cui fratello Lincoln Burrows si trova nel braccio della morte del Penitenziario di Stato di Fox River, un carcere di massima sicurezza, per un omicidio che dice di non aver commesso, quello di Terrence Steadman, il fratello del vice Presidente degli Stati Uniti. Michael crede nell’innocenza di Lincoln e commette un crimine, riuscendo a farsi rinchiudere nella stessa prigione del fratello. Michael che ha aiutato a progettare la prigione, ha in mente una elaborata fuga insieme al fratello. I tatuaggi di Scofield giocano un ruolo importante nelle prime due stagioni, contenenti i dettagli più fini del piano di fuga.

La famosa scena della serie Tv

Subito dopo la fuga, il vero volto di Abruzzi viene fuori, soprattutto quando cerca di uccidere T-Bag, ma quest’ultimo per evitare la morte si ammanetta a Michael. Per questo motivo Abruzzi troverà il modo di liberare Michael e di vendicarsi di T-Bag: taglierà a questo di netto la mano sinistra con un’accetta, liberando il gruppo dalla sua presenza. Vendetta completata per il Abruzzi siccome T-Bag aveva cercato di ucciderlo tagliandoli la gola qualche episodio fa. Qui di seguito la famosa scena della serie Tv.