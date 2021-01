Prime Video: i film e le serie tv in arrivo a febbraio 2021

Anche a febbraio Amazon Prime Video non delude i suoi spettatori, proponendo diversi interessanti titoli.

I film più attesi su Prime Video a febbraio

Dal 5 febbraio sarà disponibile su Prime Video l’horror “Bliss“, del regista Joe Begos. La protagonista è un’artista di nome Dezzy (Dora Madison) che decide di assumere una droga molto pericolosa per uscire dal blocco creativo che la sta affliggendo. Purtroppo, però, la ragazza sprofonda in un tunnel di droghe, sesso e omicidi.

“Bastardi a mano armata” è un thriller italiano diretto da Gabriele Albanesi, con protagonisti Marco Bocci e Fortunato Cerlino. Il film segue la vicenda di Marco e la sua famiglia. Vivono tutti insieme in uno chalet, ma una notte uno sconosciuto li prende in ostaggio, alla ricerca di una vecchia refurtiva. Disponibile sulla piattaforma dall’11 febbraio.

Dal 19 febbraio, si potrà guardare la dark comedy “I care a lot” di J. Blakeson. La pellicola, che ha riscosso un grande successo al Toronto Film Festival del 2020, racconta di Marla Grayson, una tutrice legale che si occupa degli anziani che il tribunale le affida. Marla, sempre accompagnata dalla sua amante e partner in crime, riesce sempre a truffare i poveri anziani. Tutto cambia, però, quando tenta di derubare anche Jennifer Peterson, una signora tutt’altro che indifesa. Le due truffatrici scoprono infatti che la Peterson nasconde un oscuro segreto e anche un legame con un potente gangster. Nel cast troviamo alcuni attori molto amati dal pubblico, quali Rosamund Pike (“Gone Girl”), Peter Dinklage (“Game of Thrones”) e Eiza González (“Baby Driver”).

Le serie tv disponibili da febbraio 2021

Anche per quanto riguarda la categoria serie tv, nel corso del mese di febbraio, Prime Video mette a disposizione alcune serie davvero accattivanti.

Dal 5 febbraio, l’italiana “Tutta colpa di Freud” sarà disponibile nel catalogo della piattaforma streaming. Come si intuisce dal titolo, la serie tv è tratta dall’omonimo film del 2014 diretto da Paolo Genovese. In questa serie, l’attore Claudio Bisio si cala nei panni di Francesco, uno psicanalista costretto a sottoporsi a delle sedute di un terapista, a causa degli attacchi di panico provocati dal ritorno a casa delle sue tre figlie adulte.

“Soulmates” è una serie antologica creata da William Bridges e Brett Goldstein, con Bill Skarsgård (“IT”), Sarah Snook (“Oscure presenze”) e Charlie Heaton (“Stranger Things”). La serie affronta un tema molto complesso, quello dell’amore, che può essere scelta oppure destino. Ambientata nel futuro, in un periodo in cui esiste una compagnia chiamata ” Soul Connex”, famosa per un test che decide la persona che si è destinati ad amare, con una accuratezza del 100%. La prima stagione della serie uscirà su Prime Video l’8 febbraio.

Il 19 febbraio, Prime Video propone una nuova serie Amazon Exclusive, “El Internado: Las Cumbres“. Una serie tv spagnola che segue le avventure di un gruppo di adolescenti ribelli e problematici, che studiano in un collegio che si trova nei pressi di un antico monastero, un luogo montano inaccessibile e fuori dal mondo. La foresta nasconde pericoli e leggende, che regaleranno agli studenti delle emozionanti avventure.

Francesca Trovarelli

27/01/2021