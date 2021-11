Predator: titolo e data di uscita del prequel

Al Disney+ Day è stato annunciato che il prequel di “Predator” uscirà nell’estate nel 2022 e si intitolerà “Prey“, sebbene il primo titolo scelto fosse “Skulls”.

Predator: nuove rivelazioni sul prequel

Il progetto è stato annunciato un anno fa da Deadline quando in un articolo è stato fatto il nome di Dan Trachtenberg, che conosciamo per “10 Cloverfield Lane”, come regista del sequel di “Predator”. Le riprese della pellicola sono terminate il 12 settembre a Calgary in Canada – come rivelato dal direttore della fotografia Jeff Cutter su Instagram – e oggi è stato svelato che il titolo non sarà più “Skulls”, bensì “Prey”.

A fine luglio, inoltre, John Davis e John Fox, produttori della pellicola, hanno dichiarato che la storia si sofferma sul primo arrivo di un Predator sulla terra.

Oggi Deadline ha dato questa ulteriore specifica:

300 anni fa, nella Nazione Comanche, un’abile guerriera di nome Naru, protegge ferocemente la sua tribù contro un alieno altamente evoluto.

I punti in comune tra “Prey” e il film con Arnold Schwarzenegger

Davis, ha sottolineato che, come per la precedente pellicola interpretata da Arnold Schwarzenegger e diretta da John McTiernan nel 1987, anche in questa nuova avventura c’è un essere umano che non si arrende e, osservando, prova a combattere una forza più potente di lui. Inoltre in base al montaggio si stabilirà se il film sarà vietato o meno ai minori.

La sceneggiatura di “Prey” è stata scritta da Patrick Aison, che vanta nel curriculum in qualità di produttore e sceneggiatore titoli come la serie “Kingdom”, “Jack Ryan” e “Treadstone”.

I sei film di Predator hanno incassato $ 750,8 milioni al botteghino globale.

Roberta Brunella

12/11/2021