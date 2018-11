Pinocchio: Tom Hanks sarà Geppetto nel live-action della Disney?

L’attore due volte premio Oscar Tom Hanks è in fase di trattative per ottenere il ruolo del vecchio falegname nel prossimo live-action della Disney dedicato all’opera del 1940 scritta da Carlo Collodi: “Pinocchio”.

Pinocchio: Tom Hanks come Benigni, due premi Oscar per interpretare il vecchio Geppetto

Pinocchio sarà uno dei prossimi classici d’animazione destinati ad avere una versione live-action prodotta dalla Disney e online si parla già della possibile presenza Tom Hanks con il ruolo di Geppetto. Una notizia che se sarà confermata, porterà un altro premio Oscar a vestire, i panni del vecchio falegname che ha dato vita al burattino più famoso del mondo. Infatti, come molti sapranno la favola di Pinocchio verrà anche ripresa e riadattata per il cinema dal regista italiano Matteo Garrone il quale ha scelto il premio Oscar Roberto Benigni come interprete proprio di Geppetto.

Il progetto promosso dalla Disney sarà diretto da Paul King, mentre la produzione è stata affidata a Chris Weitz insieme ad Andrew Miano. La sceneggiatura dovrebbe inoltre essere firmata da Simon Farnaby, già collaboratore di King in occasione dei lungometraggi dedicati al simpatico orsetto nella pellicola dal titolo “Paddington”. Il budget prospettato per questo grandioso progetto dovrebbe essere di circa 150 milioni di dollari, le prime riprese di “Pinocchio” sono previste per l’estate del 2019.

Le trattative fra il premio Oscar e la produzione del live-action Disney sono ancora nella fase iniziale, secondo alcune indiscrezioni circolate sul web, quello di Haks è l’unico nome al momento proposto per questo ruolo e ciò è dovuto proprio alla forte volontà da parte della Disney di coinvolgere l’attore nel progetto, nonostante la sua agenda fittissima impegni. Hanks, nell’anno a venire, ha programmate tre, diverse uscite cinematografiche, fra queste troviamo un altro progetto Disney-Pixar, “Toy Story 4” in cui il premio Oscar doppierà la voce di Woody uno dei protagonisti storici di questa saga.

Chiara Broglietti

30/11/2018