Pilar Fogliati: la giovane attrice che riflette sulle generazioni e le sfide delle donne

Pilar Fogliati, trentaduenne attrice italiana, si racconta in un’intervista esclusiva pubblicata sul numero 18 di Vanity Fair, disponibile in edicola fino al 29 aprile 2025. Con un passato ricco di esperienze e un futuro promettente, Fogliati affronta temi profondi legati alla sua vita personale e professionale, parlando di donne, radici familiari e delle sfide che le nuove generazioni devono affrontare.

Un legame profondo con le radici familiari

Seduta a un tavolino di un hotel a Brera, Pilar Fogliati condivide il suo pensiero riguardo all’eredità che le madri trasmettono alle figlie. “Siamo il risultato di ciò che le nostre madri hanno imparato o subìto dalle nostre nonne”, afferma. La sua carriera di attrice è fortemente influenzata da queste dinamiche familiari. Nonostante le pressioni sociali, Pilar esprime la sua libertà di scelta riguardo al matrimonio e alla maternità, affermando: “C’è ancora chi mi giudica, ma posso disporre di diritti per cui non ho lottato, e nel mio futuro ne vedo tanti altri da rivendicare”. Questo pensiero riflette una consapevolezza profonda del suo ruolo nella società contemporanea.

La carriera in ascesa: da Cuori a Romantiche

Attualmente impegnata nella terza stagione di “Cuori“, una serie di successo di Rai 1, Pilar Fogliati si racconta in un momento di pausa dal set. La sua carriera ha preso slancio con il film “FolleMente“, dove ha recitato accanto a Edoardo Leo, e ha debuttato come regista e autrice con “Romantiche“, per il quale ha ricevuto un Nastro d’Argento. La sua versatilità e il talento emergente la rendono una delle figure più promettenti del panorama cinematografico italiano. Prossimamente, il pubblico potrà vederla in “Breve storia d’amore“, un film che la vedrà affiancata a nomi noti come Adriano Giannini e Valeria Golino.

Un’infanzia spensierata e le relazioni familiari

Pilar Fogliati racconta la sua infanzia trascorsa in campagna, lontano dalla frenesia di Roma. Cresciuta con i suoi due fratelli, Marozia e Andrea, ricorda momenti di spensieratezza, come le lunghe ore passate a cercare quadrifogli nel giardino. La sua famiglia ha sempre avuto un ruolo centrale nella sua vita, e Pilar riflette sul rapporto con i genitori, che è evoluto nel tempo. “Mio padre era spesso via per lavoro e non mostrava emozioni”, spiega, evidenziando come questo abbia influenzato la sua crescita. Oggi, Pilar riconosce di somigliare a lui in alcuni aspetti, mentre sua madre rappresenta un contrasto, con la sua personalità esuberante e il suo impegno professionale.

Riflessioni sulla generazione attuale e le sfide sociali

Parlando della generazione di sua sorella Olimpia, Pilar evidenzia come i giovani di oggi affrontino sfide diverse rispetto al passato. “Non ragionano più in termini di giusto o sbagliato: tutto è accettabile, se serve a esprimere la propria libertà”, afferma. Tuttavia, la giovane attrice esprime preoccupazione per l’impatto dei social media sulla percezione di bellezza e successo tra i giovani. “Hanno grosse lacune nell’educazione sentimentale”, sottolinea, facendo riferimento a recenti episodi di femminicidio che l’hanno colpita profondamente. La sua volontà di affrontare questi temi con la sorella dimostra un impegno verso una maggiore consapevolezza e responsabilità sociale.

Pilar Fogliati, con la sua storia e le sue esperienze, rappresenta una voce significativa nel panorama culturale italiano, capace di riflettere sulle sfide delle donne e sull’importanza delle generazioni passate nel plasmare il futuro.

