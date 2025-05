Pierfrancesco Favino e Andrea Di Stefano: un nuovo film sul tennis ambientato negli anni Ottanta

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del cinema italiano si prepara a un nuovo capitolo con l’uscita di “Il Maestro“, un film che segna la seconda collaborazione tra Pierfrancesco Favino e Andrea Di Stefano, dopo il successo di “L’ultima notte di Amore“. Questa volta, però, il tono è decisamente diverso, spostandosi dal noir metropolitano a una storia che celebra il tennis e l’amicizia. Le prime immagini dal set, realizzate da Andrea Miconi, offrono uno sguardo intrigante su questo progetto cinematografico.

La trama di “Il Maestro”

Ambientato nell’estate degli anni Ottanta, “Il Maestro” racconta la storia di Felice, un giovane di tredici anni che si trova a dover affrontare le aspettative del padre e le sfide dei tornei nazionali di tennis. Dopo anni di allenamenti intensivi e regole rigide, Felice è pronto a scendere in campo, ma ha bisogno di un mentore. Qui entra in gioco Raul Gatti, un ex campione del tennis che, nonostante il suo passato, si presenta come un esperto in grado di guidare il giovane talento.

Raul, che vanta un ottavo di finale al Foro Italico, si imbarca in un viaggio lungo la costa italiana con Felice. Questo percorso non è solo una serie di partite, ma un’opportunità per entrambi di scoprire se stessi. Tra sconfitte e bugie, il ragazzino inizia a comprendere il significato della libertà, mentre Raul intravede la possibilità di un nuovo inizio. La loro relazione evolve in un legame profondo e inaspettato, creando una dinamica che promette di essere al centro della narrazione.

Il team creativo dietro “Il Maestro”

La sceneggiatura di “Il Maestro” è frutto della collaborazione tra Andrea Di Stefano e Ludovica Rampoldi, la quale si prepara a debuttare alla regia con il film “Breve Storia d’Amore“. La fotografia è curata da Matteo Cocco, mentre il montaggio è affidato a Giogiò Franchini. Ogni aspetto della produzione, dalla scenografia di Carmine Guarino ai costumi di Mario Tufano, è stato pensato per ricreare l’atmosfera degli anni Ottanta, un periodo che sta tornando in voga nel panorama culturale attuale.

Il film è una produzione di Indiana Production, Indigo Film e Vision Distribution, in collaborazione con Memo Film, Sky e Playtime. I produttori Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori e Viola Prestieri per Indigo Film, insieme a Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli per Indiana Production, hanno lavorato per dare vita a questo progetto.

Il cast di “Il Maestro”

Oltre a Pierfrancesco Favino nel ruolo di Raul Gatti, il cast di “Il Maestro” include attori di talento come Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè ed Edwige Fenech. Ognuno di loro contribuirà a rendere la storia di Felice e Raul ancora più coinvolgente, portando sullo schermo le sfide e le emozioni di un’epoca che ha segnato la storia del tennis e della cultura pop.

Con l’attesa per l’uscita di “Il Maestro“, gli appassionati di cinema possono già recuperare “L’ultima notte di Amore“, disponibile in streaming su Prime Video e su diverse piattaforme di noleggio e vendita. La curiosità cresce, e i fan si preparano a scoprire come questa nuova avventura cinematografica saprà catturare l’essenza di un’epoca e delle relazioni umane.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!