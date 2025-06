Peter Phillips e Harriet Sperling: una relazione che si fa seria al Royal Ascot 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La storia d’amore tra Peter Phillips, nipote della regina Elisabetta II, e Harriet Sperling, infermiera pediatrica, sta vivendo un momento cruciale. I due, che hanno iniziato a frequentarsi nel 2023, sono stati avvistati insieme in diverse occasioni pubbliche, inclusi eventi di grande rilevanza per la famiglia reale britannica. La loro recente apparizione al Royal Ascot 2025 ha suscitato un notevole interesse, suggerendo che la loro relazione potrebbe essere in procinto di evolversi ulteriormente.

Un debutto affettuoso al royal ascot

Peter e Harriet hanno fatto il loro debutto pubblico al Royal Ascot lo scorso anno, dove si sono mostrati affettuosi, scambiandosi abbracci e gesti di tenerezza. Quest’anno, durante la prima giornata dell’edizione 2025 dell’evento ippico più prestigioso al mondo, la coppia ha nuovamente catturato l’attenzione, questa volta sfilando in carrozza. Hanno occupato il terzo carro, subito dopo quello di re Carlo e della regina Camilla, e quello della principessa Anna, madre di Peter. La scelta di partecipare insieme a un evento così importante è stata interpretata dalla stampa britannica come un segnale positivo riguardo alla loro relazione.

La benedizione della monarchia

La presenza di Peter e Harriet in carrozza al Royal Ascot è stata descritta dai media come un “grandissimo onore”, suggerendo che re Carlo ha dato la sua benedizione alla coppia. Secondo Ian Lloyd, biografo reale, la defunta regina Elisabetta II aveva una regola non scritta: solo le promesse spose di membri della famiglia reale potevano partecipare al corteo. Questo dettaglio ha alimentato le speculazioni su un possibile matrimonio imminente tra Peter e Harriet, rendendo la loro relazione ancora più interessante agli occhi del pubblico.

Un passato sentimentale complesso

Per Peter Phillips, questa sarebbe la seconda relazione seria dopo il divorzio dalla moglie Autumn, avvenuto nel giugno 2021. La coppia, che ha due figlie, Savannah e Isla, si era separata nel 2019, ma ha continuato a vivere insieme per un certo periodo, principalmente per il bene delle bambine e a causa delle restrizioni legate alla pandemia di coronavirus. Dopo la separazione, Peter ha avuto una breve relazione con Lindsay Wallace, che si è conclusa dopo quattro anni. La storia con Harriet è iniziata poco dopo, e sembra che Peter abbia trovato una nuova stabilità e felicità accanto a lei.

Harriet sperling: un nuovo capitolo

Harriet Sperling, oltre a essere un’infermiera pediatrica, è anche scrittrice e madre single. La sua presenza nella vita di Peter ha portato un rinnovato senso di gioia e serenità. La coppia è spesso vista insieme in eventi pubblici, e la loro affinità sembra crescere di giorno in giorno. La relazione tra Peter e Harriet non è solo una questione di cuore, ma rappresenta anche un passo significativo nel contesto della famiglia reale britannica, che sta attraversando un periodo di cambiamenti e rinnovamento.

Con l’attenzione dei media e del pubblico concentrata su di loro, molti osservatori si chiedono se il Royal Ascot 2025 segnerà l’inizio di un nuovo capitolo nella storia della famiglia reale, con un possibile royal wedding all’orizzonte.

