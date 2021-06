Persuasion: le prime immagini sul set del film

Le prime immagini di “Persuasion” mostrano Dakota Johnson, Henry Golding e Cosmo Jarvis nell’adattamento di Jane Austen di Netflix

Persuasion: le prime foto dei protagonisti

Let these exquisite photos of Dakota Johnson, Cosmo Jarvis, and Henry Golding tide you over until PERSUASION, a most excitable new film adaptation of Jane Austen’s novel from director Carrie Cracknell, arrives on Netflix in 2022. pic.twitter.com/GSwzx8C2Y9 — NetflixFilm (@NetflixFilm) June 14, 2021

L’adattamento del romanzo di Jane Austen “Persuasion” ha finalmente le sue prime immagini. In un post pubblicato su Twitter gli attori Dakota Johnson, Henry Golding e Cosmo Jarvis indossano splendidi costumi d’epoca. Il nuovo film di Carrie Cracknell è il primo lungometraggio della regista, nota soprattutto per il suo lavoro in teatro, tra cui “Sea Wall/A Life” con Jake Gyllenhaal.

Le nuove foto mettono in risalto gli splendidi costumi del film, che sicuramente funzionano con i punti di forza di tutti e tre gli attori. Per non dire che Golding non sembra affascinante, ma è chiaro il motivo per cui Jarvis è stato scelto come protagonista romantico. Johnson sembra anche particolarmente sbalorditiva nel suo abito d’epoca, consolidando solo il fatto che può davvero cambiare aspetto in ogni decennio.

Trama del film

L’ultimo romanzo di Austen prima della sua morte, “Persuasion” segue la nostra eroina Anne Elliott, una donna non sposata, che si riconnette con un vecchio amante dopo essere stata persuasa da amici e familiari a porre fine al loro fidanzamento. Incontrandosi di nuovo dopo sette anni di distanza, entrambi ottengono la loro seconda possibilità d’amore. Johnson interpreta Anne e Jarvis interpreta il suo amante separato, con Golding che in realtà interpreta il cugino di Anne invece di apparire come l’interesse amoroso. Sono affiancati da Richard E. Grant e Suki Waterhouse in due ruoli secondari.

La riscoperta di Jane Austen

“Persuasion” di Netflix non è in realtà l’unico adattamento del romanzo attualmente in fase di sviluppo. BBC Films ha anche il suo film in competizione ora in pre-produzione, con Sarah Snook di “Succession” nei panni di Anne Elliott. Questa versione sarà diretta da Mahalia Belo, anche lei al suo debutto alla regia dopo una serie di cortometraggi di successo.

Sebbene gli adattamenti della Austen non siano mai passati di moda, stiamo certamente vivendo in un periodo di rinascita del suo lavoro. Questi adattamenti più moderni mantengono la storia che conosciamo e amiamo (così come la splendida scenografia e il design dei costumi), ma aggiornano i temi e il tono per attirare il pubblico millenario che ha già familiarità con i libri. L’adattamento di “Emma” di Autumn de Wilde l’anno scorso ha incapsulato perfettamente questo stato d’animo, e sembra che il film della Cracknell tenterà di fare lo stesso. Non resta che aspettare.

“Persuasion” debutterà su Netflix nel 2022.