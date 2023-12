Perché Blanca della serie TV indossa una cintura elastica? La singolare curiosità

Scopriamo una delle curiosità legate al personaggio di Blanca, protagonista della serie TV omonima sulla Rai. Ovvero, perché la nostra protagonista indossa sempre una cintura elastica in ogni puntata.

Blanca e la sua iconica cintura elastica

Ormai il pubblico si è abituato a vederla in tv sullo sfondo di una Genova colorata e vivace come il suo impermeabile, ma perché Blanca – la protagonista non vedente dell’omonima serie tv Rai di cui si è appena conclusa la seconda stagione – indossa in ogni puntata una cintura elastica?

Praticamente nelle 12 le puntate delle due stagioni troviamo Blanca, la consulente della polizia interpretata da Maria Chiara Giannetta, sempre accompagnata dal fido cane guida Linneo, sempre senza rinunciare alla cintura elastica che mette sopra le giacche, le maglie e la tuta. Insomma, a prescindere dall’abbigliamento, è un accessorio che non manca mai.

La risposta a questa domanda è in realtà presto detta e la sveliamo di seguito.

Il legame profondo tra Blanca e la sua cintura elastica

Dunque, molti telespettatori (magari soprattutto quelli meno attenti allo svolgimento di tutte le puntate) si sono domandati il motivo, e se ci fosse un significato particolare dietro quella cintura elastica indossata perennemente da Blanca: in realtà di base, la funzione è puramente estetica, ma non solo. Come si vede nella seconda stagione, a donarle questa cintura è stata la sua migliore amica Stella, proprio nel giorno in cui le due si sono incontrate per la prima volta.

Personaggio che segna un legame di profonda amicizia per la protagonista, come si evince in uno dei flashback in cui le due si incontrano, all’interno del centro estetico in cui lavora Stella.

Un legame inseparabile tra le due amiche, simboleggiato quindi dal legame estetico di quella cintura elastica sugli abiti colorati della protagonista, in ogni puntata.