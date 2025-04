Pedro Pascal sostiene la comunità transgender alla premiere di Thunderbolts a Londra

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Pedro Pascal, noto per i suoi ruoli in produzioni di successo come “The Last of Us” e “The Mandalorian“, ha recentemente dimostrato il suo forte sostegno alla comunità transgender durante l’anteprima di “Thunderbolts“, tenutasi ieri sera a Londra. L’attore ha scelto di indossare una maglietta con la scritta “Protect the Dolls“, un gesto che ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico, diventando rapidamente virale sui social network. Questo evento non solo ha messo in luce il film Marvel, ma ha anche evidenziato l’importanza del supporto alle minoranze, in un periodo in cui i diritti delle persone transgender sono sotto attacco.

L’evento di Londra e il messaggio di solidarietà

La premiere di “Thunderbolts” si è svolta presso il Cineworld Leicester Square, un luogo iconico per le proiezioni cinematografiche a Londra. Pedro Pascal ha fatto la sua apparizione con la maglietta “Protect the Dolls“, un gesto simbolico che ha attirato l’attenzione dei presenti e dei fotografi. Le immagini dell’attore, che ha compiuto 50 anni il 6 aprire, mentre indossava la maglietta durante i festeggiamenti per il suo compleanno, hanno fatto il giro del web, sottolineando il suo impegno per la causa transgender. La maglietta, creata dal designer Conner Ives, è stata presentata durante la settimana della moda di Londra e ha un significato profondo per la comunità LGBTQIA+, poiché il termine “dolls” è utilizzato per riferirsi alle donne transgender.

Il significato della maglietta “Protect the Dolls“

La maglietta indossata da Pascal non è solo un accessorio di moda, ma rappresenta un messaggio forte e chiaro. Conner Ives, il designer, ha spiegato in un’intervista al New York Times che l’idea di creare questa maglietta è stata una reazione spontanea alle recenti politiche governative negli Stati Uniti, che hanno avuto un impatto negativo sulla comunità transgender. Ives ha voluto esprimere il suo sostegno e la sua solidarietà in un momento in cui le donne transgender si trovano ad affrontare discriminazioni e sfide crescenti. La scelta di Pascal di indossare la maglietta alla premiere di un film così atteso ha amplificato il messaggio, portando l’attenzione su una questione sociale cruciale.

L’impatto delle politiche sui diritti transgender

La decisione di Pedro Pascal di indossare la maglietta “Protect the Dolls” è avvenuta in un contesto di crescente preoccupazione per i diritti delle persone transgender. Recentemente, la Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che una donna è definita dal sesso biologico, escludendo così le donne transgender da questa definizione. Questo tipo di decisioni giuridiche ha sollevato un’ondata di proteste e preoccupazioni tra attivisti e sostenitori dei diritti umani. Il ricavato dalla vendita della maglietta sarà devoluto a Trans Lifeline, un’organizzazione che offre supporto alle persone transgender, evidenziando ulteriormente l’impegno di Pascal per la causa.

Il sostegno di Pedro Pascal e il contesto politico

Pedro Pascal non è nuovo all’attivismo per i diritti LGBTQIA+. La sua sorella, Lux Pascal, ha fatto coming out come donna transgender nel febbraio 2021, rendendo il tema ancora più personale per l’attore. Negli ultimi anni, la comunità transgender ha affrontato sfide significative, in particolare durante l’amministrazione di Donald Trump, che ha introdotto politiche discriminatorie. Tra queste, un ordine esecutivo che limita il servizio militare delle persone transgender. Artisti di fama come Lady Gaga e Madonna hanno già espresso il loro dissenso contro tali politiche, unendosi a Pascal nel sostenere i diritti della comunità LGBTQIA+.

La presenza di Pedro Pascal alla premiere di “Thunderbolts” non è solo un momento di celebrazione cinematografica, ma un’importante dichiarazione di solidarietà verso una comunità che continua a lottare per il riconoscimento e il rispetto dei propri diritti.

