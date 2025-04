Paul Rudd racconta il dipinto di Andy Samberg: un ricordo bizzarro e divertente

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Paul Rudd, noto per il suo talento comico e per i suoi ruoli in film di successo, ha recentemente condiviso un aneddoto curioso riguardo a un oggetto particolare che ha portato a casa: un dipinto di Andy Samberg, realizzato per uno sketch del programma televisivo Saturday Night Live. Questo racconto, intriso di ironia e un pizzico di imbarazzo, offre uno spaccato della creatività e dell’umorismo che caratterizzano il mondo della comicità americana.

Il dipinto di Andy Samberg: un ricordo stravagante

Durante un episodio del podcast The Lonely Island and Seth Meyers, Paul Rudd ha rievocato il cortometraggio intitolato Everyone’s a Critic, trasmesso nella stagione 34 di SNL. In questo sketch, Rudd e Samberg si sono dipinti a vicenda in una versione decisamente audace, dando vita a un’opera d’arte che ha suscitato reazioni contrastanti. Il dipinto, che ritrae Samberg nudo dalla vita in giù, è diventato un simbolo di quel particolare momento comico, ma Rudd ha confessato di aver avuto dei ripensamenti sulla sua scelta di tenerlo in casa.

“Lo adoravo, l’ho tenuto come ricordo”, ha affermato Rudd in una nota vocale inviata al podcast. Tuttavia, una volta tornato a casa, ha realizzato che esporre un’opera del genere non fosse proprio l’ideale per l’arredamento della sua abitazione. Così, il dipinto è stato relegato in un armadio, dove continua a rimanere, descritto dall’attore come “un dipinto inquietante”.

Un cult del Saturday Night Live

Il cortometraggio Everyone’s a Critic ha guadagnato uno status di culto tra i fan di SNL e del trio comico The Lonely Island, composto da Andy Samberg, Jorma Taccone e Akiva Schaffer. Anche se il dipinto non è mai stato mostrato al pubblico, Rudd ha rivelato dettagli che hanno alimentato la curiosità degli ascoltatori. “Andy è nudo dalla vita in giù e ha wurstel al posto delle dita”, ha spiegato, aggiungendo un tocco di umorismo alla narrazione.

La confessione di Rudd ha suscitato risate tra i partecipanti al podcast, con Taccone che ha scherzato sul desiderio di vedere il dipinto appeso almeno nell’armadio in cui è attualmente custodito. Samberg, a sua volta, ha rincarato la dose, suggerendo che sarebbe opportuno conservarlo meglio. Questo scambio di battute non solo mette in evidenza l’amicizia tra i due comici, ma anche il loro spirito giocoso e la loro capacità di ridere di situazioni bizzarre.

L’amicizia tra Paul Rudd e Andy Samberg

Oltre a questo aneddoto sul dipinto, Paul Rudd e Andy Samberg hanno condiviso altri momenti memorabili nel corso degli anni. Tra questi, spicca il cortometraggio Stumblin’, realizzato nel 2010, che ha ulteriormente cementato il loro legame comico. Entrambi hanno lasciato un’impronta significativa nel mondo di Saturday Night Live: Rudd è un membro del prestigioso Five-Timers Club, mentre Samberg ha fatto parte del cast per sette stagioni, diventando uno dei comici più iconici del programma.

L’amicizia tra Rudd e Samberg è un esempio di come la comicità possa unire le persone, creando legami duraturi attraverso il lavoro condiviso e le esperienze divertenti. Chissà se un giorno il dipinto troverà finalmente una cornice degna di essere esposta, o se rimarrà un segreto ben custodito tra le giacche nell’armadio di Paul Rudd.

