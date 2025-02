Patrick Wilson svela le contraddizioni dei film di Aquaman e si prepara a tornare in teatro

Mentre si prepara al suo ritorno a teatro, l’attore statunitense Patrick Wilson torna a fare notizia commentando il suo coinvolgimento nei film di Aquaman all’interno del ormai defunto DC Extended Universe. Con esperienze che spaziano dal palcoscenico, dove ha ottenuto due nomination ai Tony per produzioni come The Full Monty e Oklahoma!, fino a ruoli nel cinema come nell’adattamento de Il fantasma dell’opera, Wilson continua a essere al centro dell’attenzione per il suo ruolo di Orm, il fratellastro di Arthur Curry.

Ritorno a teatro e contesto nei film di Aquaman

Durante la preparazione per il suo ritorno sul palcoscenico, Patrick Wilson ha ammesso di non aver compreso appieno la logica narrativa dietro le due pellicole di Aquaman in cui ha interpretato Orm. L’attore ha osservato come la struttura dei film, che passa da un antagonista nel primo capitolo a un personaggio fondamentalmente più ambiguo nel secondo, lasci spazio a domande su quale direzione la saga avrebbe potuto prendere.

Prima di diventare una star sia al cinema che in televisione, Wilson ha consolidato la sua reputazione nel mondo teatrale ottenendo due nomination ai Tony per il suo lavoro in produzioni come The Full Monty e Oklahoma! all’inizio degli anni Ottanta. Ha inoltre recitato nell’adattamento cinematografico de Il fantasma dell’opera, diretto da Joel Schumacher, al fianco di interpreti come Emmy Rossum e Gerard Butler nel 2004.

Dichiarazioni e prospettive future

Parlando del suo ruolo di Orm, l’attore ha confermato di non essere stato particolarmente desideroso di proseguire nella saga dei film di Aquaman. In una dichiarazione ha spiegato: “Speravo che ci fossero più film? Non credo. Voglio dire, lo dico come uno che ha fatto diversi film di Insidious, diversi Conjurings, un paio di Aquaman. Non è che per me ci sia uno stigma contro i sequel. È solo che quando si guarda alla struttura di Orm – cattivo nel primo film, fondamentalmente buono nel secondo – non so dove altro potessero andare a parare”.

L’attore ha poi precisato di non essere mai stato interpellato per un terzo film, aggiungendo: “Non ero stato ingaggiato per un terzo. Non c’era frustrazione. Non so dove potesse andare la storia. Non mi sarei opposto. Ci siamo divertiti molto a girare il secondo. Mi sono divertito moltissimo. Mi sento davvero fortunato ad aver fatto le mie due incursioni nei supereroi con i bizzarri personaggi del secondo Gufo Notturno in Watchmen e Ocean Master. Mi è piaciuto molto, non ho intenzione di mentire”.

Infine, Patrick Wilson ha espresso il suo scetticismo riguardo al futuro delle storie del vecchio DC Extended Universe nel nuovo DC Universe curato da James Gunn. L’attore ha commentato: “Hanno portato l’Universo DC in una direzione completamente diversa. È stata una buona serie di film. È tutto a posto. Quindi, se ne valesse la pena, lo farei di nuovo, ma non so in che modo potrebbero riportarmi indietro”. Con queste osservazioni, Wilson evidenzia una carriera ricca di esperienze variegate, lasciando aperte le prospettive per eventuali ritorni nel mondo dei supereroi.