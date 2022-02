Party Down: Jennifer Garner si aggiunge al cast del reboot

“Party Down” serie commedy del 2009 sta per tornare. Oltre a Jennyfer Garner il cast conta Zoë Chao, Tyrel Jackson Williams e James Marsden.

Party Down: grandi nomi nella sitcom

StarzPlay ha annunciato nuovi ingressi nel reboot della sitcom del 2009 “Party Down”.

Oltre alla meravigliosa Jennifer Garner (Alias, Tuo Simon) ha annunciato che faranno parte della nuova stagione anche Zoë Chao (Strangers) e Tyrel Jackson Williams (Brockmire, Thunder Force), mentre James Marsden (Dead to Me, Come d’Incanto) avrà una parte ricorrente nello show.

“Party Down” è andato in onda per due stagioni su Starz tra il 2009 e il 2010. Lo show seguiva le vita di aspiranti attori, scrittori e intrattenitori di Hollywood, mentre aspettavano il loro momento di gloria lavorando in un Catering di Los Angeles.

Ogni episodio seguiva gli aspiranti divi in un evento mondano mentre tentavano di entrare nel settore e impressionare i loro ospiti benestanti. I protagonisti Adam Scott, Ken Marino , Jane Lynch , Ryan Hansen , Martin Starr e Megan Mullally torneranno nel revival.

Party Down: trama, messa in onda e durata dello show

Jennifer Garner interpreterà Evie, una produttrice cinematografica di successo che riconsidera le sue scelte di vita dopo un divorzio. La sua nuova relazione con Henry Pollard (Adam Scott) diventa per lei un modo per esplorare possibili nuove direzioni. Tyrel Jackson Williams sarà un Sackson, un famoso influencer e personalità online, simpatico, sicuro di sé, determinato e ambizioso. È molto seguito nella sua nicchia su Internet, ma si perde in ogni altro aspetto della vita reale. Zoë Chao interpreterà Lucy, un’Artist Chef creativa, appassionata, onesta e non convenzionale. Lucy sogna di diventare una chef di successo, ma è bloccata a Party Down, dove prepara svogliatamente snack mentre sogna di fare qualcosa di più ambizioso. Infine, James Marsden interpreterà Jack Botty, un attore di una popolare saga di supereroi. La vita di Jack è centrata sul suo aspetto fisico che riflette il suo carisma, la fama e l’essere al centro dell’attenzione. La commedia cult torna con sei nuovi episodi e sarà prodotta dagli stessi produttori delle prime due stagioni: Rob Thomas (Veronica Mars, iZombie), John Embom (iZombie, Benched – difesa d’ufficio), Paul Rudd (Ant-Man, Ghostbusters: Afterlife), Dan Etheridge (Veronica Mars, iZombie) e Adam Scott (Parco e intrattenimento, Big Little Lies).

Ancora non sappiamo quando la serie verrà rilasciata, ma sappiamo che la durata delle sei puntate previste sarà di 30 minuti.

Giacomo Caporale

1/02/2022