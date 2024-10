Paola Perego si racconta: la battaglia contro il tumore e le nuove priorità nella vita

Paola Perego, noto volto della televisione italiana, ha recentemente condiviso la sua esperienza personale con la malattia, parlando apertamente del tumore al rene di cui è stata diagnosticata circa un anno fa. Durante l’evento “Tennis&Friends”, la conduttrice ha espresso il suo disappunto verso coloro che evitano di effettuare controlli medici, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce. Le sue parole stanno suscitando un grande interesse, sia per la risonanza della sua esperienza che per la sua capacità di adattarsi a una nuova realtà.

La reazione alla diagnosi: emozioni e consapevolezza

La scoperta del tumore ha colto Paola Perego durante un consueto check-up: una semplice ecografia addominale ha rivelato la necessità di ulteriori indagini. Nonostante la volontà di rinviare le visite, il supporto del marito Lucio Presta si è rivelato fondamentale. Grazie alla tempestività dell’intervento, i medici sono stati in grado di asportare solo una parte del rene.

Inizialmente, la reazione della conduttrice è stata caratterizzata da incredulità. “Non ci ho creduto”, ha spiegato, rivelando come il cancro fosse un pensiero lontano e astratto, un’esperienza che si pensava non potesse riguardarla. Con il tempo, però, Paola ha trovato conforto nel condividere la sua situazione con gli altri, affrontando direttamente la malattia. “Quando qualcuno mi chiedeva ‘Come stai?’, io rispondevo ‘Ho un cancro'”. Questa comunicazione aperta ha portato sia comprensione che confusione tra amici e conoscenti, con molte persone che tendevano a minimizzare la situazione.

L’impatto sulla famiglia: paura e supporto

Affrontare una malattia come il cancro ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla vita familiare di Paola. Ha fatto del suo meglio per comunicare la situazione ai suoi figli in modo da ridurre l’ansia, ma è evidente che anche loro hanno vissuto momenti di grande preoccupazione. La figlia, in particolare, ha mostrato segnali di inquietudine chiedendo di condividere le notti con la madre dopo l’intervento chirurgico.

Il recupero post-operatorio non è stato privo di sfide. “La paura vera è arrivata dopo l’intervento”, ha dichiarato. Il timore di un possibile esito negativo degli esami di controllo ha generato ansia e notti insonni. Paola ha quindi deciso di festeggiare ogni buon esito con la famiglia, organizzando cene speciali, sottolineando la significativa importanza di momenti aggreganti dopo esperienze difficili.

Un cambiamento di vita: viaggi e nuove priorità

Parlando della sua vita dopo la malattia, Paola ha delineato un cambiamento radicale nelle sue priorità. “Il cancro è una sorta di spartiacque”, ha affermato, descrivendo come questa esperienza l’abbia portata a riconsiderare la propria vulnerabilità e fragilità. Oggi, Paola ha un forte desiderio di viaggiare e dedicare più tempo a se stessa e alla famiglia.

Ha organizzato weekend con le amiche nelle capitali europee che non ha ancora visitato, con l’intenzione di vivere esperienze che ha sempre rimandato. “Non voglio rimandare più, voglio fare”, ha affermato. Accanto a questo nuovo approccio alla vita personale, Paola ha ripreso anche la carriera, trovando soddisfazione nei progetti radiofonici e nel promettente progetto televisivo di prima serata, con evidenti segni di ripresa e resilienza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Ottobre 2024, 12:15.