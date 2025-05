Paola Caruso racconta il dramma del figlio Michele a Verissimo: un’intervista toccante

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi, domenica 11 maggio 2025, Paola Caruso, nota showgirl e ex Bonas di ‘Avanti un altro‘, è stata ospite nel programma ‘Verissimo‘, condotto da Silvia Toffanin. Durante l’intervista, Caruso ha condiviso momenti intimi e dolorosi della sua vita, in particolare riguardo ai problemi di salute del suo bambino, Michele. Il piccolo ha subito gravi conseguenze a causa di un’iniezione errata che ha provocato un’infezione al nervo sciatico, lasciando segni permanenti.

Chi è Paola Caruso

Paola Lucia Caruso è nata il 17 gennaio 1985 a Catanzaro. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio nel 2003, quando ha partecipato a ‘Miss Italia‘, conquistando il titolo di ‘Miss Moda Mare Triumph Calabria‘. Tre anni dopo, nel 2006, ha fatto il suo debutto nel programma ‘Uomini e Donne‘ come corteggiatrice, guadagnandosi una certa notorietà.

Dopo aver intrapreso studi in Giurisprudenza, Paola ha trovato la sua vera vocazione come Bonas nella trasmissione di Canale 5 ‘Avanti un altro!’, diventando uno dei volti più amati del programma. Nel 2016, ha partecipato a ‘L’Isola dei Famosi‘, dove ha raggiunto il quarto posto, e ha anche preso parte alla versione spagnola del reality, ‘Supervivientes‘. Nel 2018, ha fatto coppia con Tommaso Zorzi in ‘Pechino Express‘, ma ha dovuto ritirarsi a causa della sua gravidanza. Nel 2022, ha partecipato a ‘La Pupa e il Secchione Show‘, continuando a mantenere viva la sua presenza nel panorama televisivo.

La scoperta della madre biologica

Un capitolo significativo della vita di Paola Caruso è legato alla sua adozione. A soli 13 anni, ha scoperto di essere stata adottata. La sua madre adottiva, Wanda, e il padre adottivo, Michele, scomparso nel 2015, hanno sempre rappresentato un punto di riferimento per lei. Grazie all’intervento di Barbara D’Urso, Paola ha ritrovato la madre biologica, Imma Meleca. Nel 2019, le due si sono incontrate durante il programma ‘Pomeriggio Cinque‘, e un test del DNA ha confermato la loro parentela. Paola ha espresso il suo perdono verso la madre biologica, comprendendo i motivi che l’hanno portata ad abbandonarla.

Durante la sua apparizione a ‘Verissimo‘, Paola ha rivelato che, mentre si trovava negli Stati Uniti con il figlio Michele, Imma ha affrontato un intervento chirurgico urgente al cervello. La showgirl ha condiviso la sua angoscia, affermando che ha trovato la forza necessaria per affrontare la situazione, sperando di non perdere la madre.

La vita privata di Paola Caruso

La vita sentimentale di Paola Caruso ha avuto diverse fasi. Dopo un breve flirt con Stefano, figlio di Paolo Bonolis, nel 2014 ha iniziato una relazione con Andrea Casalino, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Nel 2018, ha incontrato Francesco Caserta, un imprenditore residente a Monaco, che è stato identificato come il padre di suo figlio Michele, nato il 2 marzo 2019. Dopo la nascita, Paola ha intrapreso una battaglia legale per il riconoscimento del bambino da parte del padre, e durante l’intervista a ‘Verissimo‘ ha annunciato di aver vinto la causa.

Dopo la fine della relazione con Caserta, Paola ha parlato per la prima volta del suo nuovo fidanzato, Gianmarco, descrivendolo come un raggio di sole in un periodo buio della sua vita.

Il dramma della salute di Michele

Durante l’intervista a ‘Verissimo‘, Paola Caruso ha affrontato il tema dei problemi di salute del figlio Michele. Raccontando un episodio avvenuto in vacanza a Sharm el-Sheikh, ha spiegato che, dopo aver contratto la febbre, un medico ha consigliato di somministrargli un’iniezione. Dopo la puntura, Michele è caduto, e i medici hanno diagnosticato una lesione al nervo sciatico. Attualmente, il bambino riesce a camminare solo con un tutore, e i medici hanno avvertito che il percorso di recupero sarà lungo e difficile.

Dopo un intervento chirurgico subito da Michele, Paola ha rivelato di essere tornata da un viaggio negli Stati Uniti, dove il piccolo ha effettuato accertamenti in una clinica specializzata. Purtroppo, i risultati hanno confermato che il danno è permanente e che non esiste attualmente una cura per ripristinare l’uso della gamba. Paola ha espresso la sua rassegnazione a questa realtà, ma ha anche condiviso la gioia per i progressi del figlio, che sta iniziando a riprendere la fase motoria.

Il 16 marzo, Paola ha fatto un’altra apparizione a ‘Verissimo‘ per aggiornare sulla salute di Michele, che ora ha sei anni. Ha raccontato dell’intervento, durato cinque ore, e dei miglioramenti che il bambino ha mostrato dopo aver tolto il gesso. Tuttavia, ha anche descritto le difficoltà emotive che Michele sta affrontando, sottolineando l’importanza del supporto psicologico per il suo benessere.

