Paola Barale racconta la sua carriera e lancia una frecciatina a Alfonso Signorini

Nel corso della recente puntata del podcast “Non lo faccio x moda“, condotto da Giulia Salemi, Paola Barale ha condiviso dettagli inediti sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo e sulla sua vita personale. L’intervista ha toccato vari aspetti della sua vita, dai suoi esordi come sosia di Madonna fino a momenti significativi delle sue esperienze televisive, rivelando anche alcune frecciatine a figure del panorama mediatico, come Alfonso Signorini.

Gli esordi di Paola Barale nel mondo dello spettacolo

Paola Barale ha iniziato la sua carriera come sosia di Madonna, un’esperienza che ha segnato i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Durante il podcast, ha raccontato come, all’epoca, molte persone le dicessero di somigliare alla celebre popstar. Nonostante le pressioni, Paola ha rifiutato di intraprendere un percorso che non sentiva suo, affermando: “Io volevo diventare un’insegnante di ginnastica, mi sembrava molto poco impegnativo.” Tuttavia, le sue fotografie sono state portate a un’agenzia, che l’ha poi ingaggiata come sosia, permettendole di guadagnare un milione di lire a sera. Questo inizio ha aperto le porte a una carriera come showgirl, un ruolo che ha sempre visto con una certa ambivalenza.

Riflessioni sulla carriera e colleghe nel mondo dello spettacolo

Durante l’intervista, Paola ha anche parlato delle sue colleghe, citando in particolare Belen Rodriguez. Secondo la Barale, Belen avrebbe potuto esprimere molto di più delle sue capacità artistiche, come il canto e la danza, che non sono state sempre valorizzate. Ha osservato come Stefano De Martino, ex compagno di Belen, sia riuscito a diventare conduttore in breve tempo, suggerendo che ci sia una disparità nel modo in cui vengono trattati i talenti nel settore.

Momenti memorabili a L’Isola dei Famosi

Un altro episodio significativo menzionato da Paola riguarda la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi“, dove ha sorpreso Raz Degan. Ha chiarito che all’epoca non erano fidanzati, ma ha sfruttato l’occasione per aumentare gli ascolti. La Barale ha anche commentato la personalità di Degan, rivelando che molte persone le hanno detto che non è molto simpatico, lasciando intendere che ci siano aspetti della sua personalità che non sono stati compresi nel corso degli anni.

L’esperienza a Pechino Express e aneddoti divertenti

Parlando della sua partecipazione a “Pechino Express“, Paola ha condiviso aneddoti divertenti e sfide affrontate durante il programma. Nonostante non sia arrivata alla fine, ha raccontato di un compagno di viaggio, Piero, che si vantava delle sue esperienze in camper ma che, dopo una settimana, si è trovato in difficoltà. Paola ha descritto le prove impegnative del programma, come quella di camminare nelle dune, rivelando che ha rifiutato di lanciarsi giù dalle dune nuda, un momento che ha trovato eccessivo.

Un episodio di gossip e la vita privata di Paola Barale

Infine, Paola ha affrontato un episodio spiacevole legato alla sua vita privata, quando è stata paparazzata nuda. Ha raccontato di aver perso una causa legale contro i paparazzi, sottolineando che si è trattato di una violazione della sua privacy. Questo evento risale al 2017 e ha lasciato un segno nella sua vita, tanto da suggerire a Giulia Salemi di parlarne con Alfonso Signorini, noto per il suo interesse nel gossip.

La Barale ha anche accennato alla sua vita sentimentale, ma ha preferito non entrare nei dettagli, mantenendo un certo riserbo su questo aspetto della sua vita. La puntata ha offerto uno sguardo interessante sulla carriera e le esperienze di Paola Barale, rivelando una personalità complessa e sfaccettata nel panorama dello spettacolo italiano.

