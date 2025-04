Pamela Prati racconta il legame speciale con Francesco Cossiga in un’intervista esclusiva

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Pamela Prati, nota showgirl italiana, ha recentemente condiviso dettagli inediti sul suo rapporto con l’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Durante un’intervista con Monica Setta, trasmessa nel programma “Storie di donne al bivio” su Rai 2, Prati ha descritto la sua connessione personale con Cossiga, rivelando aspetti intimi e significativi della loro amicizia. L’intervista, andata in onda sabato 3 maggio, ha suscitato grande interesse tra i telespettatori, offrendo uno sguardo unico su una figura storica e sul suo legame con il mondo dello spettacolo.

Un rapporto di affetto e stima

Pamela Prati ha ricordato con affetto il modo in cui Cossiga si relazionava con lei. “Il presidente sapeva che, essendo impegnata nel teatro, mi svegliavo tardi. Invece di chiamarmi all’alba come era sua abitudine, mi telefonava sempre verso ora di pranzo”, ha raccontato la showgirl. Questo gesto dimostra la considerazione che Cossiga aveva per le sue esigenze e il suo lavoro. Prati ha descritto Cossiga come una figura affettuosa, paragonandolo a uno “zio” o a un “papà”. La loro amicizia si basava su un profondo rispetto reciproco e su una condivisione di valori.

Inoltre, Prati ha sottolineato come Cossiga fosse un grande sostenitore della sua carriera teatrale. “Veniva sempre a vedere i miei spettacoli al Bagaglino e si divertiva molto, soprattutto quando Manlio Dovì lo imitava”, ha aggiunto. Questo interesse per il suo lavoro ha contribuito a cementare il legame tra i due, rendendo Cossiga non solo un amico, ma anche un mentore per la showgirl.

La passione per la Sardegna

Un altro aspetto interessante emerso dall’intervista è l’amore di Cossiga per la Sardegna, terra natale di Pamela Prati. La showgirl ha rivelato che Cossiga la definiva una “Madonna sarda” e che apprezzava profondamente il suo legame con la sua terra. “Sapeva quanto amassi la Sardegna e si è persino impegnato ad imparare la lingua sarda”, ha spiegato Prati. Questo dettaglio mette in luce non solo la personalità di Cossiga, ma anche il suo interesse per la cultura e le tradizioni locali.

Prati ha descritto Cossiga come un “grandissimo uomo”, sia sul piano politico che umano. La sua capacità di instaurare relazioni genuine e significative ha lasciato un’impronta duratura nella vita della showgirl, che continua a portare avanti il suo ricordo con affetto.

Chiarimenti su Ninni Pingitore

Durante l’intervista, Pamela Prati ha anche affrontato le voci riguardanti un presunto flirt con Ninni Pingitore, noto regista e autore. “Io e Ninni insieme? Mai neanche un bacio”, ha affermato con fermezza. Prati ha definito Pingitore un “Pigmalione”, evidenziando il suo ruolo di guida e supporto nella sua carriera, ma ha voluto chiarire che non c’è mai stata una relazione romantica tra i due. Questo chiarimento è importante per comprendere la natura dei rapporti che la showgirl ha intrattenuto nel corso della sua carriera.

L’intervista con Monica Setta ha offerto uno spaccato affascinante della vita di Pamela Prati, rivelando non solo il suo legame con Cossiga, ma anche la sua dedizione al teatro e la sua forte identità culturale. La testimonianza di Prati arricchisce la narrazione della storia italiana, mettendo in luce le connessioni tra politica e spettacolo.

