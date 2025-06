Pamela Petrarolo parla della sua esperienza al Grande Fratello e difende Helena Prestes

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Pamela Petrarolo, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha vissuto un’esperienza intensa all’interno della casa più famosa d’Italia, nonostante sia stata costretta a ritirarsi a causa di gravi problemi familiari. Durante il suo soggiorno, ha avuto modo di instaurare legami significativi, in particolare con Helena Prestes, una figura che ha attirato l’attenzione del pubblico per i suoi scontri e per la sua relazione con Javier Martinez. In un’intervista rilasciata al programma radiofonico “Non succederà più”, Pamela ha voluto chiarire la natura del rapporto tra Helena e Javier, smentendo le voci che circolano al riguardo.

L’amicizia tra Pamela e Helena

Pamela Petrarolo ha condiviso la sua esperienza all’interno del Grande Fratello, sottolineando l’importanza delle amicizie create in un ambiente così particolare. Tra queste, spicca quella con Helena Prestes, con la quale ha instaurato un legame profondo. Nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare, Pamela ha trovato conforto e sostegno in questa amicizia. Durante l’intervista, ha dichiarato: “Ho un bellissimo rapporto con lei e voglio smentire quello che si sente in giro e quello che dicono. Loro sono una coppia molto serena, e secondo me la loro serenità non piace a qualcuno, per cui ci ricamano sopra e ‘je portano pure un po’ Jella’ come si dice a Roma.” Queste parole evidenziano non solo il sostegno che Pamela offre a Helena, ma anche la sua volontà di difendere la verità contro le malelingue.

La polemica con l’ex fidanzato di Helena

Nel corso della stessa intervista, Pamela ha affrontato la controversia che ha coinvolto Helena Prestes e il suo ex fidanzato Carlo Motta. Quest’ultimo ha recentemente rilasciato dichiarazioni in cui affermava di aver incontrato la modella brasiliana dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Pamela, in risposta a queste affermazioni, ha difeso Helena, affermando: “Io credo che poi carta canta, se non c’è carta che canta poi le chiacchiere se le porta via il vento.” Questa frase mette in evidenza la convinzione di Pamela che le prove tangibili siano fondamentali per sostenere qualsiasi affermazione. Ha continuato dicendo: “Io con lei non parlo di questo, però so per certo che è molto innamorata di Javier Martinez e lui è molto innamorato di Helena.” Con queste parole, Pamela non solo sostiene la relazione attuale di Helena, ma mette anche in discussione la validità delle affermazioni di Carlo Motta.

La vita dopo il Grande Fratello

La partecipazione al Grande Fratello ha segnato un capitolo significativo nella vita di Pamela Petrarolo, che ha dovuto affrontare non solo la notorietà, ma anche le sfide personali. Il ritiro dalla competizione ha rappresentato un momento difficile, ma ha anche permesso a Pamela di riflettere sulle sue priorità e sui legami che ha creato. La sua amicizia con Helena Prestes è un esempio di come, anche in situazioni di grande pressione e visibilità, possano nascere relazioni autentiche e significative. La difesa di Pamela nei confronti di Helena dimostra un forte senso di lealtà e amicizia, elementi che possono risultare fondamentali in un contesto come quello del Grande Fratello, dove le dinamiche possono essere complesse e spesso influenzate da fattori esterni.

Pamela, quindi, continua a mantenere un profilo attivo nella vita pubblica, rimanendo al centro dell’attenzione per le sue dichiarazioni e per il sostegno che offre alle persone a lei care, come Helena.

