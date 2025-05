Pamela Petrarolo critica Zeudi Di Palma: la madre dell’ex Miss Italia risponde sui social

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente edizione del Grande Fratello ha portato alla ribalta diverse personalità, ma tra le più discusse c’è sicuramente Zeudi Di Palma. Dopo la sua uscita dalla Casa, Pamela Petrarolo, storica ex protagonista di Non è la Rai, ha cambiato radicalmente opinione su di lei, esprimendo scetticismo e critiche. Questo cambio di rotta ha scatenato una serie di reazioni, culminate in un intervento della madre di Zeudi, Mariarosaria Marino, che ha voluto difendere la figlia da attacchi considerati ingiustificati.

Il cambiamento di opinione di Pamela Petrarolo

Pamela Petrarolo, dopo aver trascorso del tempo nella Casa del Grande Fratello, ha cominciato a rivedere la sua posizione nei confronti di Zeudi Di Palma. Inizialmente, tra le due sembrava esserci una certa sintonia, ma col passare del tempo, la Petrarolo ha manifestato il suo scetticismo, accusando la concorrente napoletana di aver giocato in modo “furbo” durante il reality. Questo cambio di opinione ha sorpreso molti, considerando che Pamela era stata vista come una sostenitrice di Zeudi.

Recentemente, Pamela ha lanciato un nuovo format su Instagram intitolato “L’angolo di Malala“, dove intervista ex gieffini e altre personalità del mondo dello spettacolo. Durante le sue chiacchierate, il nome di Zeudi è emerso in diverse occasioni, suscitando l’interesse e la preoccupazione dei fan. La situazione si è ulteriormente complicata con l’annuncio della partecipazione di Helena Prestes, un’altra figura centrale del reality, al format di Pamela. I fan di Helena, preoccupati per possibili polemiche, hanno iniziato a contattare Pamela, chiedendole di non menzionare Zeudi.

La risposta di Pamela e la reazione della madre di Zeudi

In risposta alle pressioni dei fan, Pamela ha deciso di chiarire la sua posizione attraverso le storie di Instagram. Con toni decisi, ha affermato: “Vorrei dire a tutte le #heleners di stare tranquille perché a Helena, al mio #angolomalala, non farò mai domande su terze persone che hanno sempre brillato grazie a lei. Da oggi non si fa pubblicità gratis a nessuno. Si parlerà di lei, del suo talento, del suo futuro e valorizzerò al meglio la sua bellezza. Vi bacio”. Questo messaggio ha suscitato un notevole clamore, attirando l’attenzione non solo dei fan, ma anche della madre di Zeudi.

Mariarosaria Marino ha deciso di intervenire pubblicamente, esprimendo il suo disappunto per le critiche rivolte alla figlia. In un post sui social, ha scritto: “È importante migliorare nella vita, confrontarsi con persone della tua stessa età anziché criticare una ragazza, che potrebbe essere tua figlia, la quale con grande maturità ed educazione ha scelto il silenzio. Diffondere odio e sminuire l’immagine di una giovane donna è conseguenza di una vita insoddisfatta. Mi spiace tantissimo, ma non puoi prendertela con chi non ha colpe. Ti auguro tanto successo, così non avrai più tempo per denigrare il prossimo”. Le parole di Mariarosaria, pur dure, sono state espresse con un tono pacato, evidenziando l’amarezza di una madre di fronte a ciò che percepisce come un attacco ingiustificato.

La divisione del pubblico e il futuro di Zeudi

La situazione ha generato una netta divisione tra il pubblico. Da un lato, ci sono coloro che sostengono la franchezza di Pamela e la sua decisione di non voler dare visibilità a chi ritiene non meritevole. Dall’altro, ci sono i sostenitori di Zeudi, che apprezzano il suo riserbo e la sua scelta di mantenere una certa distanza da polemiche e teatrini social. La giovane concorrente sembra sempre più lontana da queste dinamiche, preferendo concentrarsi sulla sua carriera e sul suo futuro.

Il Grande Fratello continua a essere un palcoscenico di emozioni e conflitti, ma anche di crescita personale per molti dei suoi partecipanti. La storia di Pamela e Zeudi è solo una delle tante che si intrecciano in questo reality, ma mette in luce le complessità delle relazioni umane e delle dinamiche sociali che si sviluppano in un contesto così esposto.

