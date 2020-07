Palinsesto Rai autunno 2020: in arrivo tante fiction e film

La Rai ha presentato ieri il palinsesto autunnale

La Rai nella giornata di ieri ha presentato il palinsesto autunnale presso la sala A di Via Asiago a Roma. Nelle proposte della tv di stato per i prossimi mesi figurano tante fiction e film tv che appassioneranno di sicuro il pubblico da casa.

La Rai punta su fiction di successo come “L’Allieva”

Le fiction sono da sempre un prodotto su cui la Rai punta molto e sarà così anche per questo autunno. Tra le varie proposte ci sono fiction di grande successo come “L’Allieva” con Lino Guanciale ed Alessandro Mastronardi giunta alla terza stagione nella quale ci saranno non pochi cambiamenti.

Verrà trasmessa la seconda parte di “Doc – Nelle tue mani” con Luca Argentero (la fiction non era stata completata a causa del Coronavirus che aveva bloccato le riprese). Quattro serate all’insegna dell’adrenalina che ci permetteranno di conoscere fino in fondo la storia del dottor Andrea Fanti.

Ci sarà anche la seconda stagione di “Nero a metà“, il poliziesco con protagonisti Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, i quali interpretano rispettivamente l’ispettore Carlo Guerrieri ed il suo partner Malik Soprani. In questa stagione verranno promossi ad Ispettori Superiori e potranno indagare su casi spinosi molto ancora aperti. Sul piano sentimentale avranno due situazioni opposte, Carlo sarà sul punto di sposare Cristina mentre Malik farà di tutto per riconquistare Alba, la figlia del collega.

Beppe Fiorello con una nuova fiction

Tra le novità spicca la fiction “Vite in fuga” con Anna Valle e Claudio Gioé. La produzione racconta la storia della famiglia Carauna, la cui vita verrà stravolta dallo scandalo che coinvolgerà la banca che dirige Claudio. Il tutto si complicherà ancor di più quando Riccardo, un suo collega verrà trovato morto e Claudio verrà accusato del suo omicidio.

Arriva anche l’attesissimo poliziesco “Gli orologi del Diavolo” con Beppe Fiorello. La fiction tratta dall’omonimo romanzo del giornalista Francesco Ruffo, racconta la vita di Gianni, un meccanico che per caso si ritrova ad essere oggetto dell’attenzione dei narcos sudamericani.

In ultimo, per quanto riguarda le fiction, arriva su Rai Uno, ” Io ti cercherò” con protagonista Alessandro Gassman. Il famoso attore veste i panni di Valerio, un ex poliziotto, la cui vita viene stravolta dalla morte del figlio Ettore. L’archiviazione del caso come suicidio da parte degli ex colleghi, lo distrugge emotivamente, ma grazie all’arrivo di Sara, troverà la forza di indagare sulla morte del figlio.

Tra i film spicca il tributo a Rita Levi Montalcini

Sul fronte dei film in prima serata, la Rai ha proposte davvero interessanti. Da non perdere la pellicola sulla vita di Rita Levi Montalcini intitolata “Una piccola grande donna: Rita Levi Montalcini”. A prestare il volto al premio Nobel per la medicina sarà Elena Sofia Ricci.

Molto interessante anche il film “La vita si fa storia” con protagonista Cristiana Capotondi. La pellicola tratta la vita di Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari.

Da non perdere il docufilm “Se questo è un uomo” dedicato a Primo Levi e la versione televisiva di “Natale in casa Cupiello con Sergio Castellitto nei panni di Lucariello.

Palinsesto Rai Autunno – fiction

L’Allieva 3

Doc – Nelle tue mani (seconda parte)

Nero a metà 2

Vite in fuga

Gli Orologi del Diavolo

Io ti cercherò

Film