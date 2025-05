Paget Brewster ricorda Matthew Perry: un aneddoto dal set di Friends

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In un’intervista con The Independent, l’attrice Paget Brewster ha condiviso un ricordo affettuoso del suo tempo trascorso sul set di Friends, dove interpretava il personaggio di Kathy. Brewster ha raccontato un episodio particolare che la vede protagonista insieme a Matthew Perry, l’attore noto per il suo ruolo di Chandler Bing. Questo racconto non solo mette in luce il lato umano di Perry, ma offre anche uno spaccato del clima di amicizia e collaborazione che caratterizzava il set della celebre sitcom.

Un invito inaspettato a casa di Matthew Perry

Durante l’intervista, Brewster ha ricordato un giorno in cui lei e Perry avevano un lungo intervallo dalle riprese, circa tre ore. In quel frangente, Perry le propose di andare a casa sua per giocare a basket. La residenza di Perry si trovava su Mulholland Drive, una delle zone più iconiche di Los Angeles. Brewster accettò con entusiasmo l’invito, felice di trascorrere del tempo con il suo collega.

Questa occasione rappresentava non solo un momento di svago, ma anche un’opportunità per conoscere meglio un attore che, all’epoca, era già una figura di spicco nel panorama televisivo. La scelta di Perry di invitare Brewster a casa sua dimostra un lato amichevole e accogliente, tipico di chi sa come rendere l’atmosfera di lavoro più leggera e divertente.

L’imprevisto in piscina e la gentilezza di Perry

Mentre si trovavano nella piscina della casa di Perry, si verificò un episodio imbarazzante. Brewster, indossando un paio di pantaloncini di Perry e il suo reggiseno, stava giocando a canestro quando, a causa di un tiro, il reggiseno scivolò via. In quel momento, Perry dimostrò il suo carattere da gentiluomo: coprendosi gli occhi con una mano, le suggerì di controllare il suo reggiseno. Questo gesto, descritto da Brewster come “adorabile”, evidenziò non solo la sua educazione, ma anche la capacità di affrontare situazioni imbarazzanti con leggerezza e rispetto.

La narrazione di Brewster non si limita a un semplice aneddoto, ma mette in luce il legame di amicizia e rispetto reciproco che si era instaurato tra i membri del cast di Friends. La sua testimonianza è un tributo alla personalità di Perry, che ha lasciato un segno indelebile non solo nel mondo della televisione, ma anche nei cuori di chi ha avuto il privilegio di lavorare con lui.

Il memoir di Matthew Perry e il suo impatto

Nel 2022, Matthew Perry pubblicò il suo memoir intitolato “Friends, Amanti e la Cosa Terribile“, in cui raccontava la sua vita, le sue battaglie con le dipendenze e la sua esperienza sul set di Friends. Questo libro ha offerto ai lettori uno sguardo intimo e vulnerabile sulla vita dell’attore, rivelando le sfide che ha affrontato sia dentro che fuori dal set.

Paget Brewster ha espresso la sua gratitudine per aver avuto l’opportunità di leggere il libro prima della scomparsa di Perry, sottolineando l’importanza di conoscere le sue esperienze e i suoi sentimenti. La pubblicazione del memoir ha avuto un impatto significativo, non solo per i fan della sitcom, ma anche per chi ha seguito la vita di Perry, rendendo la sua storia ancora più toccante e significativa.

Il ruolo di Paget Brewster in Friends

Nel contesto di Friends, Paget Brewster ha interpretato Kathy, una giovane attrice teatrale che inizialmente intraprende una relazione con Joey Tribbiani, interpretato da Matt LeBlanc. Tuttavia, la trama si evolve quando Kathy sviluppa un interesse romantico per Chandler Bing, creando tensione tra i due migliori amici. Questo triangolo amoroso ha portato a momenti di conflitto e riconciliazione, elementi che hanno reso la serie ancora più avvincente.

La performance di Brewster ha contribuito a rendere il personaggio di Kathy memorabile, e il suo racconto sul set offre uno spaccato di come le relazioni tra i personaggi si intrecciassero con quelle reali tra gli attori. La sua esperienza in Friends rimane un capitolo importante della sua carriera, segnato da amicizie durature e momenti indimenticabili.

