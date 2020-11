Orphan: in lavorazione il prequel con Isabelle Fuhrman

Isabelle Fuhrman tornerà a vestire i panni di Esther nel prequel di “Orphan“, diretto da Jaume Collet-Serra. Julia Stiles reciterà insieme alla Fuhrman nel nuovo film intitolato “Orphan: First Kill”, diretto da William Brent Bell.

Orphan: First Kill: le origini di Esther

Secondo quanto riportato da The Wrap un film prequel del thriller horror del 2009 “Orphan” è attualmente in lavorazione, e Isabelle Fuhrman, che interpretava Esther, riprenderà il suo ruolo nel nuovo lungometraggio.

Nel cast di “Orphan” Vera Farmiga e Peter Sarsgaard interpretavano i genitori adottivi della bambina (Isabelle Fuhrman), che poi si rivelerà una donna adulta affetta da nanismo.

Il prequel il cui titolo è “Orphan: First Kill” segue la vicenda di Leena Klammer che, dopo essere fuggita da una struttura psichiatrica estone viaggia in America facendo finta di essere la figlia scomparsa di una coppia benestante. Leena, nei panni di Esther, dovrà vedersela con una madre che proteggerà la sua famiglia a ogni costo.

Nel cast del nuovo progetto figura anche Julia Stiles. La pellicola, attualmente in produzione a Winnipeg, in Canada, sarà diretta da William Brent Bell, conosciuto per la regia di “The Boy“; David Coggeshall ha scritto la sceneggiatura, mentre Isabelle Fuhrman figura anche come produttrice.

I problemi d’età della protagonista

In “Orphan” la Fuhrman era poco più grande del personaggio da lei interpretato, attualmente l’attrice ha 23 anni e considerando che quello in produzione è un prequel i realizzatori dovranno utilizzare una combinazione di riprese in prospettiva forzata e un team di truccatori di livello mondiale per renderla più giovane e più piccolo.

Jaume Collet-Serra ha diretto l’originale “Orphan”, che ha incassato 77,9 milioni di dollari al botteghino mondiale.

La Fuhrman sarà presto vista in “Escape Room 2”, in uscita a gennaio 2021, e ha anche recitato in “The Hunger Games” e “Masters of Sex”. Stiles ha recentemente recitato in “Hustlers” e nella serie “Riviera”.

03/11/2020

