Oronzo Carinola e Valentina De Biasi di Temptation Island annunciano il matrimonio dopo le polemiche

La coppia formata da Oronzo Carinola e Valentina De Biasi, noti per la loro partecipazione a Temptation Island, ha recentemente fatto un annuncio che ha colto di sorpresa i fan: si sposeranno. Dopo aver affrontato critiche e controversie durante il loro percorso nel reality show di Canale 5, ora ricevono solo complimenti e auguri da parte dei sostenitori. La loro storia d’amore, che ha attraversato alti e bassi, si prepara a un nuovo capitolo con la promessa di matrimonio.

Un amore messo alla prova

Oronzo e Valentina hanno attirato l’attenzione del pubblico durante la loro partecipazione a Temptation Island, dove le dinamiche relazionali sono state messe alla prova. Oronzo, in particolare, ha suscitato reazioni contrastanti con le sue affermazioni sulle donne, che hanno generato polemiche ma anche simpatia. La loro avventura nel programma ha visto momenti di tensione, culminati in un falò di confronto finale in cui Valentina ha deciso di uscire da sola, guadagnandosi l’applauso del pubblico per la sua scelta di mettere se stessa al primo posto.

Tuttavia, il legame tra i due non si è spezzato. Dopo un periodo di riflessione, Valentina ha riconosciuto i suoi veri sentimenti e Oronzo è riuscito a riconquistare la sua fiducia. Questo ha portato alla nascita della loro prima figlia, Giulia, nel 2021, un evento che ha segnato un nuovo inizio per la coppia.

Il grande annuncio su Instagram

La notizia del matrimonio è stata condivisa dalla coppia attraverso una serie di immagini su Instagram, che mostrano i due felici durante la loro promessa di matrimonio. Valentina ha accompagnato le foto con una didascalia significativa: “Ubu tu, ibi ego. Dove sei tu, lì sono io. La nostra promessa 15/05/2025”. Questo messaggio ha colpito i fan, che hanno sempre sostenuto la loro relazione e ora festeggiano insieme a loro questo importante passo.

Un commento in particolare ha attirato l’attenzione di Valentina, che ha deciso di evidenziarlo. Una fan ha scritto: “Bravi, gli unici che con i valori veri mettono finalmente immagini pure. Senza ostentare, ma solo con la famiglia. Avete valori che sui social non compaiono più. Solo sfoggi e altro. Auguri di cuore”. Questo riconoscimento ha reso felici Oronzo e Valentina, che si sentono apprezzati per la loro autenticità e semplicità.

Un ricordo indelebile nel reality

La partecipazione di Oronzo a Temptation Island ha lasciato un segno indelebile, non solo per la sua storia d’amore con Valentina, ma anche per alcune frasi iconiche che sono diventate meme tra i fan. Una delle più memorabili è stata: “Ho la malattia delle donne”, che ha fatto il giro dei social e ha contribuito a costruire la sua immagine nel programma. Nonostante le difficoltà, la coppia è riuscita a superare le prove e a costruire una famiglia insieme.

Oggi, con la promessa di matrimonio all’orizzonte, Oronzo e Valentina si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro vita, dimostrando che l’amore può trionfare anche dopo le tempeste. La loro storia è un esempio di come la perseveranza e la fiducia reciproca possano portare a un lieto fine, e i fan di Temptation Island non vedono l’ora di vedere come si evolverà la loro relazione.

