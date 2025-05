Ornella Vanoni: Una vita raccontata tra ricordi e riflessioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Ornella Vanoni, icona della musica italiana, si trova nel suo appartamento circondata da un disordine che racconta storie di vita e di arte. Con un sorriso, la cantante riflette su una serie di libri non letti e sulla sua vita, rivelando un lato intimo e vulnerabile. In un’intervista che evita i cliché e le domande scontate, Vanoni si apre su temi profondi, dalla sua autobiografia “Vincente o perdente” fino alle sue esperienze con la depressione e la sua visione del mondo attuale.

La curiosità di Ornella Vanoni

Nel suo libro, Ornella Vanoni si descrive come una donna curiosa, sempre in cerca di nuove esperienze e significati. A 90 anni, non ha perso la voglia di esplorare la vita e di apprendere. La sua autobiografia, scritta insieme a Pacifico e pubblicata da La nave di Teseo, è un viaggio attraverso il tempo, in cui la cantante riflette su ciò che è stata e su ciò che è oggi. La curiosità di Vanoni si traduce in un desiderio di vivere pienamente, senza la necessità di impressionare gli altri. La sua autenticità emerge chiaramente, rivelando una persona che, nonostante l’età, continua a chiedere molto alla vita.

La cantante racconta di come i suoi ricordi siano come pezzi di un puzzle, tutti presenti ma a volte disordinati. “Mi sembra di averli ancora tutti a posto, per fortuna”, afferma, sottolineando come i ricordi possano riaffiorare inaspettatamente. Questo processo di “setacciare” la memoria le permette di mantenere viva la bellezza delle esperienze passate, mentre lascia andare le più dolorose. La sua capacità di riflessione e di introspezione è evidente, e il suo approccio alla vita è quello di un’artista che ha imparato a convivere con le proprie fragilità.

La lotta contro la depressione

Un tema centrale nella vita di Ornella Vanoni è la sua battaglia contro la depressione. La cantante non ha paura di affrontare questo argomento delicato, condividendo la sua esperienza con la malattia mentale. “È successo per via della depressione: lì perdi i pezzi, te stesso e perdi tutto. Proprio tutto”, racconta, evidenziando la gravità della sua condizione. La depressione, per Vanoni, è stata una compagna di viaggio difficile, ma grazie agli psicofarmaci è riuscita a trovare un equilibrio.

La sua testimonianza è importante, poiché sfida i pregiudizi comuni sui farmaci antidepressivi. “Non bisogna avere paura della medicina quando ti protegge”, afferma, sottolineando che questi farmaci non cambiano la personalità, ma aiutano a mantenere la stabilità. La sua esperienza di ricovero alla clinica San Rossore di Pisa, dovuta a una crisi di ansia e insonnia, mette in luce la vulnerabilità che anche le figure pubbliche possono affrontare.

Riflessioni sul mondo attuale e sulle nuove generazioni

Ornella Vanoni non si tira indietro nel commentare il mondo attuale. Le sue preoccupazioni riguardano il dolore e la sofferenza che osserva quotidianamente, come la morte di bambini e adulti. “È tutto un dolore che ormai, a furia di leggere i giornali, sta diventando quasi una costante familiare”, afferma, esprimendo una sensazione di impotenza di fronte a una realtà così cruda. Tuttavia, nonostante le sue ansie, mantiene una certa fiducia nei giovani, convinta che siano loro a poter cambiare il futuro.

La sua visione è influenzata da figure come Liliana Segre, che ha sempre sostenuto il potere dei giovani nel plasmare il domani. Vanoni riconosce che i giovani di oggi vivono in un mondo molto diverso da quello che ha conosciuto, e la serie “Adolescence” di Netflix le offre uno spunto di riflessione su quanto possa essere difficile per i genitori comprendere i propri figli. La distanza generazionale è un tema che la preoccupa, ma la sua speranza rimane rivolta verso le nuove generazioni.

La vita quotidiana di Ornella Vanoni

Nonostante la sua fama e il suo passato ricco di successi, Ornella Vanoni vive una vita semplice e quotidiana. Ama dedicarsi alla lettura e alla visione di serie televisive, come quella di Valeria Golino, “L’arte della gioia”. Le serate trascorse davanti alla televisione sono momenti di relax, mentre durante il giorno cerca di dedicarsi alla lettura. La sua routine è arricchita dalla presenza del suo cagnolino, che le fa compagnia, ma che non condivide il suo interesse per la televisione.

La vita di Ornella Vanoni è un equilibrio tra riflessione e creatività, tra il ricordo del passato e la curiosità per il futuro. Con la sua autobiografia, la cantante offre uno spaccato della sua esistenza, invitando i lettori a scoprire non solo la sua carriera, ma anche la donna che si cela dietro il personaggio pubblico. La sua storia è un invito a esplorare la complessità della vita, con tutte le sue sfide e le sue bellezze.

