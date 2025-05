Ornella Vanoni a Verissimo: Nuovo look e Riflessioni sulla Vita e l’Amore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Ornella Vanoni, icona della musica italiana, è tornata nel salotto di Verissimo per presentare il suo nuovo libro, “Vincente o perdente“. In questa occasione, ha mostrato un look rinnovato, con i capelli bianchi e sfumature bionde che illuminano il suo viso. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, la cantante ha condiviso le sue emozioni e fragilità, chiarendo che il suo libro non è una biografia, ma un viaggio attraverso i suoi sentimenti più profondi.

Teresa Langella e la Malattia della Madre

Durante la stessa puntata, Teresa Langella ha rivelato una notizia personale e toccante riguardante la salute della madre. Ha raccontato che, mentre si trovava in doccia, la madre ha scoperto di avere una malattia al seno. Questo evento ha avuto un impatto significativo sulla vita di Teresa, che ha espresso il desiderio di diventare madre a sua volta, rimanendo sveglia fino alle 4 del mattino a riflettere su questo sogno.

L’Amore e le Relazioni di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni ha parlato apertamente delle sue esperienze amorose, rivelando che uno dei suoi grandi amori è stato Giorgio Strehler. La cantante ha condiviso che, dopo la loro separazione, lui non l’ha più salutata. Ha descritto le sue relazioni come esperienze vissute intensamente, senza mai pensare a un impegno eterno. “A volte lasciavo perché mi annoiavo”, ha confessato, ammettendo di aver tradito e di essere stata tradita. Nonostante le sue delusioni, ha sottolineato che la solitudine ha i suoi lati positivi, ma a volte sente la mancanza di una connessione affettiva.

Riflessioni sulla Morte e la Vita

Ornella ha affrontato anche il tema della morte con grande sincerità. A 90 anni, ha dichiarato di non voler vivere troppo a lungo, ma desidera continuare a donare qualcosa alla vita. “Voglio vivere finché io regalo alla vita qualcosa e la vita mi dà”, ha affermato, esprimendo il suo desiderio di rimanere attiva e presente. La cantante ha anche condiviso un aneddoto ironico riguardo a una richiesta fatta al sindaco di Milano, Beppe Sala, per dedicare un’aiuola a suo nome, sottolineando che dovrà prima morire per realizzare questo desiderio.

Un’Emozionante Laurea ad Honorem

Infine, Ornella ha parlato della sua emozione per aver ricevuto una Laurea ad honorem dall’Università Statale di Milano. Questo riconoscimento rappresenta un importante traguardo nella sua carriera e un motivo di orgoglio personale. La sua presenza a Verissimo ha dimostrato non solo il suo talento artistico, ma anche la sua capacità di affrontare temi profondi con ironia e autenticità.

