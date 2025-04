Ornella Muti riceve il David Speciale alla 70esima edizione dei David di Donatello

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La cerimonia di premiazione dei 70esimi David di Donatello si avvicina e porta con sé emozioni e riconoscimenti. Mercoledì 7 maggio, il prestigioso evento sarà trasmesso in diretta su Rai1 dagli studi di Cinecittà. Tra le notizie più attese, spicca il riconoscimento speciale che verrà conferito all’attrice Ornella Muti, una figura iconica del cinema italiano. La serata promette di essere ricca di sorprese, con la conduzione affidata a Elena Sofia Ricci e Mika, che sostituiscono Carlo Conti, storica figura di questo evento.

La cerimonia di premiazione

La 70esima edizione dei David di Donatello si preannuncia come un evento memorabile, con una programmazione che include la consegna di premi in diverse categorie, tra cui la novità del miglior casting. La cerimonia avrà luogo il 7 maggio e sarà visibile in alta definizione, offrendo agli spettatori un’esperienza visiva di alta qualità. L’assegnazione del David Speciale a Ornella Muti è un tributo alla sua carriera straordinaria, che ha segnato profondamente il panorama cinematografico italiano. Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano, ha espresso la sua soddisfazione per questo riconoscimento, sottolineando il contributo significativo dell’attrice al cinema e alla cultura italiana.

Ornella Muti: una carriera di successi

Ornella Muti ha iniziato la sua carriera cinematografica a soli quattordici anni, debuttando nel film “La moglie più bella” di Damiano Damiani. La sua interpretazione ha subito catturato l’attenzione del pubblico e della critica, ma è con “Romanzo popolare” di Mario Monicelli che ha raggiunto la fama. La sua versatilità le ha permesso di muoversi con disinvoltura tra commedia e dramma, lavorando con alcuni dei registi più importanti del panorama cinematografico italiano. Nel 1976, a soli vent’anni, ha ricevuto la Targa d’Oro ai David di Donatello, un riconoscimento che ha segnato l’inizio di una lunga serie di successi.

Negli anni successivi, Ornella Muti ha collaborato con registi come Dino Risi e Marco Ferreri, consolidando la sua reputazione di attrice talentuosa e versatile. Il suo sodalizio artistico con Ferreri le ha fruttato nomination importanti, tra cui quella come Migliore attrice protagonista per “Storie di ordinaria follia“. La sua carriera ha continuato a crescere negli anni Ottanta, con una serie di commedie di grande successo, tra cui “Il bisbetico domato” e “Innamorato pazzo“, entrambe dirette da Castellano e Pipolo.

Riconoscimenti e collaborazioni

Ornella Muti ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui il Nastro d’argento e il Globo d’oro per il suo ruolo in “Io e mia sorella“. La sua capacità di interpretare ruoli complessi e variegati le ha permesso di lavorare con attori di spicco come Adriano Celentano, Carlo Verdone e Paolo Villaggio. La sua filmografia è ricca di titoli che hanno segnato la storia del cinema italiano, da “Cronaca di una morte annunciata” di Francesco Rosi a “Il viaggio di Capitan Fracassa” di Ettore Scola.

Negli anni successivi, Ornella Muti ha continuato a lavorare in progetti significativi, come “Domani” di Francesca Archibugi e “Ingannevole è il cuore più di ogni cosa” di Asia Argento, entrambi presentati al Festival di Cannes. La sua carriera è caratterizzata da una continua ricerca di ruoli che mettano in luce la complessità del mondo femminile, rendendola una figura di riferimento per molte generazioni di attrici e cineasti.

La cerimonia del 7 maggio rappresenta non solo un riconoscimento per Ornella Muti, ma anche un tributo a un’intera carriera dedicata all’arte e alla cultura, che continua a ispirare e affascinare il pubblico.

