Orietta Berti e Fabio Rovazzi: tensione e polemiche in vista del nuovo singolo

La collaborazione tra Orietta Berti e Fabio Rovazzi, che ha già regalato successi come “La Discoteca Italiana”, sta per tornare con un nuovo brano previsto per il 27 giugno. Tuttavia, il clima di attesa è stato rovinato da un acceso scontro tra i due artisti, che ha attirato l’attenzione dei media e dei fan. La cantante emiliana ha espresso il suo disappunto riguardo ai ritardi nella produzione del brano, rivelando dettagli in un’intervista al Corriere della Sera.

Il motivo del litigio tra Orietta Berti e Fabio Rovazzi

Orietta Berti ha spiegato che il nuovo singolo non uscirà in tempo per la stagione estiva, a causa di un viaggio di Rovazzi in Thailandia. La cantante ha sottolineato che il video musicale non è ancora pronto, il che ha costretto il duo a posticipare la pubblicazione. Secondo Berti, la situazione è aggravata dal fatto che Rovazzi è tornato dalla sua vacanza senza alcun segno di abbronzatura, il che ha sollevato dubbi sulla veridicità della sua storia. “È tornato bianco come un lenzuolo”, ha commentato Berti, insinuando che il viaggio potrebbe essere stato solo una scusa.

La cantante ha chiarito che la responsabilità del ritardo è da attribuire interamente a Rovazzi, il quale ha trascurato gli impegni lavorativi per dedicarsi alla sua vacanza. “Dovevamo finire il disco e girare il video, ma lui non era presente”, ha affermato. La tensione tra i due è palpabile, e Berti ha dichiarato di non aver ancora fatto pace con Rovazzi, evidenziando che la situazione ha creato malumori all’interno del gruppo.

La diretta Twitch e le dichiarazioni di Rovazzi

Martedì scorso, durante una diretta su Twitch con il programma “Rosso“, Orietta Berti ha avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con Rovazzi. In quell’occasione, ha ribadito la sua posizione riguardo al ritardo dell’uscita del brano, sostenendo che la colpa ricade interamente su di lui. “Io non ho ancora fatto la pace con Rovazzi. Non siamo ancora in pace”, ha affermato, sottolineando che la sua assenza ha avuto un impatto significativo sulla produzione del disco.

Rovazzi, dal canto suo, ha cercato di difendersi dalle accuse, affermando che non esistono obblighi contrattuali che lo vincolano. Ha anche scherzato sulla possibilità di dover affrontare questioni legali, insinuando che le affermazioni di Berti non corrispondono alla realtà. “Ero davvero in Thailandia? Ma posso andare in vacanza?”, ha detto, cercando di minimizzare la gravità della situazione.

Le conseguenze della polemica

La disputa tra Orietta Berti e Fabio Rovazzi non solo ha messo in luce le tensioni tra i due artisti, ma ha anche sollevato interrogativi riguardo alla promozione del nuovo singolo. Con l’uscita prevista per il 27 giugno, il duo dovrà affrontare la sfida di recuperare il tempo perso e garantire che il brano riceva la giusta visibilità. Berti ha già espresso preoccupazione per la mancanza di tempo per la promozione e per le apparizioni radiofoniche necessarie per lanciare il pezzo.

La situazione rimane tesa, e i fan sono in attesa di vedere come si evolverà questa collaborazione. La parte di Rovazzi nel brano è stata definita da Berti come la più bella, il che potrebbe rappresentare un incentivo per entrambi a risolvere le loro divergenze e concentrarsi sull’uscita del singolo. Resta da vedere se i due artisti riusciranno a mettere da parte le loro divergenze e a lavorare insieme per il bene del progetto.

