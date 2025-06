Oreo lancia una nuova edizione limitata in collaborazione con Selena Gomez: biscotti da collezione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oreo ha recentemente presentato una nuova edizione limitata dei suoi celebri biscotti, frutto di una collaborazione con la popolare artista Selena Gomez. Questa iniziativa non solo celebra il legame tra il marchio e la cantante, ma offre anche ai fan l’opportunità di possedere un oggetto da collezione. I biscotti sono stati resi disponibili negli Stati Uniti a partire dal 9 giugno 2025, dopo una fase di prevendita che ha avuto inizio il 2 giugno.

La nuova linea di biscotti Oreo ispirata alla horchata

La nuova linea di biscotti Oreo, firmata da Selena Gomez, si distingue per il suo particolare gusto ispirato alla horchata, una bevanda tradizionale molto apprezzata dalla cantante. Questa specialità è una miscela di crema arricchita con aromi esotici, tra cui cannella, cioccolato, latte condensato zuccherato e un tocco di zucchero alla cannella. Il tutto è racchiuso tra due cialde Oreo al gusto di cioccolato e cannella, creando un’esperienza di gusto unica e nostalgica.

Selena Gomez ha espresso il suo entusiasmo per questo progetto, sottolineando quanto sia stato divertente partecipare alla creazione del suo biscotto. “Sono cresciuta amando gli Oreo, quindi far parte di questo processo è stato come chiudere un cerchio. Volevo che avesse qualcosa di rassicurante e un tocco di nostalgia della mia infanzia”, ha dichiarato. La cantante ha anche evidenziato come il sapore di cannella richiami il gusto della horchata, e ha manifestato la sua curiosità nel vedere le reazioni dei suoi fan a questo nuovo prodotto.

Biscotti da collezione per i fan di Selena Gomez

I biscotti Oreo in edizione limitata dedicati a Selena Gomez non sono solo una novità culinaria, ma anche un oggetto da collezione. Ogni confezione presenta sei rilievi decorativi, tra cui uno con la scritta “Selenators”, un tributo ai fan più accaniti della cantante. Inoltre, alcune confezioni selezionate contengono biscotti speciali con la firma di Selena Gomez, rendendo l’acquisto ancora più esclusivo e desiderabile.

Oltre al lancio negli Stati Uniti, avvenuto il 9 giugno, la collezione è stata distribuita contemporaneamente in Canada, Italia e Brasile. I fan di Selena Gomez in queste nazioni hanno avuto l’opportunità di acquistare i biscotti, mentre l’arrivo della collezione è previsto anche in Australia e Nuova Zelanda nei prossimi mesi.

Selena Gomez e il suo ritorno sul piccolo schermo

Oltre al lancio della nuova linea di biscotti, Selena Gomez è attesa anche nel suo ruolo di Mabel Mora nella nuova stagione della serie “Only Murders in the Building“. Questo ritorno sul piccolo schermo promette di catturare l’attenzione dei fan, che non vedono l’ora di rivedere la cantante e attrice in azione. La combinazione di un nuovo prodotto da collezione e il suo impegno nella recitazione rende Selena Gomez una figura sempre più presente e amata nel panorama dell’intrattenimento contemporaneo.

