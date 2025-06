Nuovo capitolo del franchise di Danny Boyle: 28 anni dopo e il sequel The Bone Temple in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il franchise di Danny Boyle, che ha catturato l’attenzione del pubblico con il suo primo film “28 giorni dopo“, torna con un nuovo capitolo intitolato “28 anni dopo“. Questo sequel, che si colloca quasi tre decenni dopo gli eventi del film originale, promette di continuare la storia degli infetti in un modo avvincente. I fan non dovranno attendere a lungo per scoprire le sorti dei nuovi personaggi, poiché il sequel “The Bone Temple” è già in programma per il 16 gennaio 2026.

Un sequel che segna l’inizio di una trilogia

“28 anni dopo” non è solo un film isolato, ma rappresenta il primo capitolo di una trilogia. Questo nuovo sviluppo ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che sono ansiosi di vedere come si evolverà la trama. Sebbene i dettagli sulla storia di “The Bone Temple” siano ancora scarsi, è probabile che il film riprenda direttamente dagli eventi culminanti di “28 anni dopo“. La continuità narrativa è un elemento chiave per mantenere l’interesse del pubblico, e gli appassionati possono aspettarsi una connessione forte tra i due film.

Cambio di regia ma continuità nella sceneggiatura

Un aspetto interessante di questo progetto è il cambio di regia. Danny Boyle, che ha diretto il primo film e il sequel “28 anni dopo“, non sarà alla guida di “The Bone Temple“. La regia passerà a Nia DaCosta, mentre la sceneggiatura rimarrà nelle mani di Alex Garland, che ha già dimostrato il suo talento con il primo film. Questo passaggio di testimone potrebbe portare a nuove prospettive creative, mantenendo però la coerenza stilistica e narrativa che i fan si aspettano.

Il cast di ritorno e le aspettative

Il cast di “28 anni dopo” tornerà in gran parte per il sequel, con attori come Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes e Jack O’Connell che riprenderanno i loro ruoli. Anche Cillian Murphy, che ha interpretato il protagonista Jim nel film originale, è atteso nel sequel, il che aggiunge un ulteriore livello di attesa per i fan. La presenza di volti familiari contribuirà a mantenere viva l’atmosfera del franchise, mentre nuovi personaggi potrebbero arricchire ulteriormente la trama.

Riprese e tempistiche

Le riprese di “28 anni dopo” e “The Bone Temple” sono state effettuate in contemporanea, un approccio che ha permesso di ottimizzare tempi e risorse. Entrambi i film sono stati girati nei dintorni di Northumberland, nel nord-est dell’Inghilterra, con le riprese principali di “28 anni dopo” che si sono protratte per oltre due mesi. Le riprese di “The Bone Temple” sono iniziate meno di un mese dopo, garantendo così una continuità nelle location e nel cast. Questo metodo di produzione non solo ha accelerato il processo, ma ha anche permesso di sfruttare al meglio le risorse disponibili, mantenendo alta la qualità del prodotto finale.

Con l’uscita di “The Bone Temple” prevista per gennaio 2026, i fan possono iniziare a prepararsi per un’altra avventura nel mondo degli infetti, con la certezza che la storia di “28 anni dopo” continuerà a svilupparsi in modi inaspettati e coinvolgenti.

