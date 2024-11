Nuovi sviluppi nel caso di Alessandro Basciano: l’influencer sotto inchiesta per stalker

Il caso di Alessandro Basciano, influencer noto sui social, continua a tenere banco nelle cronache milanesi. Arrestato e detenuto per 48 ore con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna Sophie Codegoni, Basciano si trova ora al centro di nuove indagini affidate al pubblico ministero Antonio Pansa. La procura di Milano, esaminando i dettagli dell’accusa, ha deciso di approfondire la questione, ascoltando nuovamente i testimoni e la versione dello stesso Basciano. La vicenda, che ha già attirato l’attenzione dei media e del pubblico, potrebbe rivelare ulteriori sviluppi significativi.

L’incarico del nuovo pm e gli aspetti del fascicolo

Il caso di Alessandro Basciano è passato sotto la supervisione del nuovo pubblico ministero Antonio Pansa, il quale ha ereditato il fascicolo da un collega. Uno dei compiti principali affidati al PM sarà quello di ascoltare la dichiarazione di Basciano riguardo alle accuse di stalking e di raccogliere ulteriori testimonianze. Si prevede che Pansa convochi amici e familiari della presunta vittima, Sophie Codegoni, che potrebbe fornire elementi utili a chiarire la posizione dell’influencer.

Un punto chiave nell’indagine è il dossier che riguarda la prima querela presentata da Codegoni nel dicembre 2023. Gli atti in possesso del PM non mostrano alcun segno di ritiro della querela, il che risulta di fondamentale importanza. Questo aspetto è stato preso in considerazione dal giudice per le indagini preliminari nel concedere la scarcerazione a Basciano, accogliendo parzialmente la difesa dell’influencer. La decisione del giudice potrebbe dunque influenzare l’andamento delle future indagini e la strategia difensiva adottata da Basciano.

La scarcerazione e le prime dichiarazioni di Basciano

Dopo la scarcerazione avvenuta sabato, Alessandro Basciano ha rilasciato un’intervista al noto paparazzo Fabrizio Corona. In questa occasione, Basciano ha dichiarato di non sentirsi bene a causa della situazione, nonostante le apparenze. Ha chiarito che, sebbene fosse sereno all’esterno, la pressione mediatica e le accuse pesano su di lui.

Basciano ha rivelato di non avere avuto preavvisi riguardo all’arresto, sottolineando di essere stato colto di sorpresa mentre si trovava in palestra. Al suo ritorno a casa, si è trovato di fronte a un’improvvisa chiamata delle forze dell’ordine. Queste dichiarazioni segnalano un tentativo da parte dell’influencer di posizionarsi come vittima di un malinteso, il quale si sta battendo per dimostrare la sua innocenza. Da quel momento, ha iniziato a proclamarsi non colpevole delle accuse contro di lui e si è detto determinato a chiarire la sua posizione.

L’attesa per gli sviluppi giudiziari futuri

La vicenda di Alessandro Basciano è ancora in evoluzione e gli sviluppi sono attesi con attenzione sia dai fan dell’influencer che dagli osservatori della cronaca giudiziaria. Il corso delle indagini, incluso l’esito degli ascolti che il PM Pansa ha in programma, potrebbe avere un impatto decisivo sul futuro di Basciano. Le autorità si preparano a raccogliere nuove informazioni e testimonianze che potrebbero alterare il percorso della causa, portando alla luce aspetti precedentemente inesplorati.

Le accuse di stalking sono un tema delicato e complesso, che richiede un’attenta analisi delle prove e delle testimonianze. La comunità legale è in attesa di vedere come si svolgeranno le prossime fasi del procedimento. Con un’inchiesta che sta cercando di chiarire tutte le sfumature del caso, l’attenzione rimane rivolta non solo agli sviluppi legali ma anche alla reazione dell’opinione pubblica, che continua a seguire la storia di Alessandro Basciano, un protagonista della moderna cultura digitale.