Nuovi scontri tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma: il caso esplode sui social

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Le tensioni tra la modella Helena Prestes e l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma continuano a far discutere, anche dopo la conclusione dell’ultima edizione del Grande Fratello. Recentemente, un episodio sui social ha riacceso le polemiche, coinvolgendo i fan delle due protagoniste e generando un acceso dibattito online.

Il video di Biagio D’Anelli e le reazioni

Tutto è iniziato quando Helena Prestes ha commentato un video su TikTok pubblicato dal blogger Biagio D’Anelli. Questo video, in particolare, conteneva un commento ironico sulle performance di Zeudi Di Palma durante un incontro con i fan a Madrid, in Spagna. Durante l’evento, Zeudi ha intrattenuto il pubblico con diverse esibizioni, tra cui un numero alla batteria e coreografie, il tutto a pagamento.

I filmati della serata, condivisi dai fan, hanno suscitato reazioni contrastanti. Biagio D’Anelli ha espresso il suo disappunto in modo colorito, paragonando le performance di Zeudi a qualcosa di poco professionale e ridicolo. Ha descritto la situazione con toni esagerati, affermando che nemmeno le star internazionali avrebbero suscitato tanto scalpore. Le sue parole hanno attirato l’attenzione e l’ironia di molti utenti, creando un clima di scherno nei confronti di Zeudi.

L’intervento di Helena Prestes

Helena Prestes non ha tardato a unirsi al coro di commenti, lasciando una serie di emoticon che ridevano sotto il post di D’Anelli. Anche in risposta a un commento di un’altra utente che sottolineava l’ironia della situazione, Helena ha mostrato il suo sostegno al blogger. Questa reazione ha immediatamente diviso i fan, con quelli di Helena che difendevano la sua posizione e quelli di Zeudi che si sono sentiti offesi dalla presa in giro.

I sostenitori di Helena hanno cercato di giustificare le sue risate, affermando che erano legate all’umorismo di D’Anelli e non a un attacco diretto a Zeudi. Dall’altra parte, i fan di Zeudi hanno criticato la modella brasiliana, esortandola a concentrarsi su se stessa piuttosto che commentare le performance altrui.

La cancellazione dei commenti e le conseguenze

Di fronte all’esplosione di polemiche e alle reazioni infuocate da parte dei fan, Helena ha deciso di cancellare i suoi commenti. Questa scelta ha suscitato ulteriori discussioni, con alcuni utenti che l’hanno accusata di non avere il coraggio di sostenere le proprie opinioni. Un tweet di un utente ha evidenziato la situazione, sottolineando come Helena avesse apprezzato un commento critico ma poi avesse rimosso tutto.

La vicenda ha messo in luce non solo le rivalità tra le due donne, ma anche l’impatto che i social media possono avere sulle relazioni tra i personaggi pubblici. La situazione rimane tesa, con i fan di entrambe le parti pronti a difendere le loro beniamine, mentre il dibattito continua a infiammarsi online.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!