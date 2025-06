Nuove varianti di Spider-Man: Le sorprese del terzo capitolo della saga Spider-Verse

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’annuncio ufficiale dell’arrivo di una nuova variante nel terzo capitolo della saga Spider-Verse, previsto per il 2027, l’attesa tra i fan è palpabile. Dopo aver assistito a una straordinaria parata di Spider-personaggi nel film precedente, restano ancora molte versioni del celebre arrampicamuri che non hanno avuto l’opportunità di brillare sul grande schermo. Questo articolo esplora alcune delle particolari varianti che potrebbero apparire nel prossimo film, offrendo uno sguardo approfondito sulle loro storie e caratteristiche uniche.

Spider-Ghost: La variante di Terra-11638

Una delle versioni più affascinanti è senza dubbio Spider-Ghost, proveniente dall’universo di Terra-11638. A differenza di molte altre incarnazioni di Peter Parker, la sua vita è stata relativamente serena, priva delle tragedie che hanno segnato altre versioni del personaggio. In questo universo, Peter ha raggiunto successi accademici e professionali, ma la sua brama di potere lo ha condotto a un tragico punto di rottura. Spider-Ghost ha iniziato ad attirare altri Spider-Man nel suo universo con l’intento di assorbirne le abilità. Solo l’intervento del Peter Parker di Terra-616 è riuscito a fermarlo, ma la sua redenzione è giunta troppo tardi, portandolo a una morte tragica e a una dannazione eterna all’Inferno. La sua storia non finisce qui, poiché ritorna come Ghost Rider, noto come Ghost Spider, impegnato a salvare eroi smarriti nel multiverso. Questa dualità tra il suo passato oscuro e il suo nuovo ruolo di salvatore potrebbe offrire una dimensione interessante alla trama del film.

Spider-Man: La trasformazione di Terra-11580

Nell’universo di Terra-11580, la storia di Peter Parker prende una piega inquietante. Dopo un incidente in cui cade in una vasca piena di ragni geneticamente modificati, la sua coscienza viene assorbita da questi ultimi. Di conseguenza, il Peter umano scompare, mentre i ragni, ora un collettivo senziente, conservano i suoi ricordi e il suo senso del dovere. Indossando il costume di Spider-Man, questi ragni combattono il crimine e partecipano a eventi come Spider-Geddon, mantenendo viva l’eredità di Peter in una forma completamente nuova e inquietante. Questa trasformazione offre spunti narrativi unici, esplorando temi di identità e sacrificio, e potrebbe risultare affascinante per il pubblico, che avrà modo di vedere un’interpretazione del personaggio mai vista prima.

Ezekiel Sims: Il mentore di Terra-4

Ezekiel Sims, pur essendo apparso in versioni minori all’interno dello Spider-Verse, ha una storia significativa nell’universo di Terra-4. Qui, Ezekiel assume il ruolo di Spider-Man, diventando un mentore per molte delle altre varianti. Conosciuto come “Vecchio Ragno“, è un eroe segnato dall’esperienza e dalla saggezza, consapevole del costo che comporta indossare la maschera. La sua inclusione nel terzo capitolo della saga potrebbe aggiungere profondità e un tono riflessivo alla narrazione, fungendo da guida spirituale in un multiverso sempre più caotico. La sua presenza potrebbe anche stimolare interazioni interessanti con altri personaggi, offrendo una nuova prospettiva sulla responsabilità che deriva dal potere.

Poison: La caduta di Peter Parker in Terra-70134

Un’altra versione di Peter Parker che merita attenzione è quella di Terra-70134, dove il legame con il simbionte nero non viene mai spezzato. In questo universo, Peter viene completamente consumato dal simbionte, trasformandosi in Poison. Questa incarnazione rappresenta il caos e la corruzione, offrendo una visione oscura del potere. La presenza di Poison nel film potrebbe aprire la porta a un’esplorazione più profonda del personaggio, contrastando il classico eroismo di Miles Morales e delle altre varianti. Inoltre, potrebbe rappresentare un’opportunità per reintrodurre Venom nella saga, creando un legame tra i due personaggi che potrebbe intrigare i fan.

Cosmic Spider-Man: Il potere divino di Terra-13

Infine, non possiamo dimenticare Cosmic Spider-Man, una delle versioni più potenti di Peter Parker. In questo universo, Peter ottiene il potere della Forza Enigma, diventando l’avatar di Capitan Universo. La sua forza è tale da renderlo praticamente divino, e ha giocato un ruolo cruciale nella lotta contro minacce multiversali. Sebbene la sua storia nei fumetti si sia conclusa tragicamente durante la Guerra dei Totem, il film potrebbe rappresentare l’occasione ideale per riscrivere o riportare in auge un personaggio poco conosciuto da molti fan. L’introduzione di Cosmic Spider-Man potrebbe non solo arricchire la trama, ma anche offrire nuove dinamiche e conflitti all’interno del multiverso.

Con queste varianti, il terzo capitolo della saga Spider-Verse promette di sorprendere e affascinare i fan, portando sul grande schermo storie e personaggi che hanno atteso a lungo di essere esplorati.

