Nunzio Stancampiano racconta la sua esperienza ad Amici: un retroscena sorprendente

Nunzio Stancampiano, noto ballerino di latino americano, ha recentemente condiviso un aneddoto inedito riguardo alla sua partecipazione al talent show “Amici”. La sua carriera è decollata grazie a questo programma, condotto da Maria De Filippi, che ha saputo mettere in luce non solo il suo talento, ma anche il suo carattere vivace e la sua ironia. La sua personalità esplosiva ha catturato l’attenzione del pubblico e ha portato a momenti di tensione con la maestra Alessandra Celentano. In un’intervista su TikTok con House of Malta, Stancampiano ha rivelato dettagli interessanti sulla sua audizione e sull’ingresso nella scuola di Amici.

Un incontro inaspettato: la chiamata da Amici

Durante la chiacchierata, Nunzio ha raccontato un episodio curioso legato alla sua audizione. Era in viaggio verso un allenamento quando ha ricevuto una chiamata da un numero sconosciuto. Inizialmente scettico, ha pensato che potesse trattarsi di uno scherzo. “Ho pensato subito al male”, ha dichiarato, aggiungendo di aver risposto in modo poco cortese, riempiendo di insulti il malcapitato che lo stava contattando. Dopo aver chiuso la telefonata, ha chiesto di essere richiamato da una ragazza della redazione, e poco dopo ha ricevuto una nuova chiamata. “Che figura di me*da”, ha commentato, rendendosi conto dell’importanza di quella chiamata.

L’ingresso nel mondo di Amici

Nunzio ha spiegato come sia arrivato a partecipare ad Amici, nonostante inizialmente non avesse intenzione di farlo. Provenendo da un contesto di danza competitivo, era focalizzato sulle gare e sugli stage. Tuttavia, sua madre, senza dirglielo, ha inviato un video di Nunzio per i casting del programma. “I casting partono da giugno, io sono andato a Roma per fare i casting il 31 agosto”, ha raccontato. La gioia di sua madre nel vederlo partecipare è stata evidente, e anche Nunzio ha ammesso di essere entusiasta.

Il primo incontro con Maria De Filippi

Ricordando il suo primo incontro con Maria De Filippi, Nunzio ha descritto l’emozione di trovarsi di fronte alla conduttrice. “Arrivi lì e ci sono persone che ti guardano e ti fanno delle domande”, ha spiegato. Dopo un’attesa, ha avuto l’opportunità di ballare davanti a Maria. “Non me lo aspettavo”, ha confessato. Durante quel periodo, a causa delle restrizioni per il Covid-19, doveva sottoporsi a test medici a Catania. Maria De Filippi, preoccupata per la sua salute, gli ha detto che doveva stare attento per non contrarre il virus. Così, ha deciso di metterlo in quarantena in hotel per quindici giorni, prima di presentarlo ai professori.

Il rapporto con Alessandra Celentano

Infine, Nunzio ha accennato al suo rapporto con la maestra Alessandra Celentano, che è stato caratterizzato da momenti di confronto. La sua personalità vivace ha spesso portato a scontri, ma anche a momenti di crescita. La Celentano, nota per il suo rigore e le sue critiche, ha avuto un ruolo importante nel percorso di Nunzio all’interno della scuola. La loro interazione ha contribuito a rendere la sua esperienza ad Amici unica e memorabile, permettendogli di mettere in luce non solo il suo talento, ma anche la sua determinazione e voglia di migliorarsi.

