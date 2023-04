“Nun ve trattengo”, il nuovo documentario su Franco Califano è entrato in produzione

È entrato ufficialmente in produzione il nuovo documentario su Franco Califano, intitolato “Nun ve trattengo”. Interlinea Films produrrà questo nuovo docufilm, scritto e diretto da Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini, a dieci anni dalla scomparsa del cantautore.

Il documentario ripercorrerà la vita e l’eredità artistica del cantautore romano. Sarà un viaggio emozionante nella storia italiana, raccontato attraverso la lente emotiva del Maestro e di coloro che lo

hanno conosciuto. Dalle origini del chansonnier maudit, all’arrivo nella borgata romana, fino alla sua morte, cercando di restituire un ritratto completo dell’autentico Franco Califano. Il percorso del documentario si snoda attraverso le diverse epoche dalla Roma degli anni ’50, al fermento culturale del ’68, fino alle sperimentazioni artistiche degli anni ’70.

La voce degli amici, dei colleghi di Califano ed eredi del suo lascito artistico daranno vita a

un racconto intimo e vero dell’uomo dietro le quinte, mentre i materiali inediti e le interviste ricostruiranno la sua vita artistica e personale. Tra testimonianze e materiali inediti esclusivi, “Nun ve trattengo” restituirà a Franco Califano ciò che gli è stato tolto: il racconto dell’uomo a 360 gradi, dietro la maschera del playboy e del viveur che è stata la sua cifra, ma che non riflette appieno la profondità e la

complessità del personaggio.

Il viaggio si snoderà in una lunga notte dal tramonto all’alba, in cui gli spettatori saranno condotti attraverso le strade di Roma fino alla Campania, alla scoperta dei luoghi iconici della vita del Maestro. La regia, attraverso una narrazione non cronologica, ricostruisce il trascorso concatenando eventi, argomenti, e persone con un flusso imprevedibile, magmatico e inaspettato. “Nun ve trattengo” intende

essere un omaggio unico e prezioso a uno dei grandi artisti italiani del XX secolo, capace di raccontare anche una porzione della storia d’Italia attraverso la sua musica e la sua vita. Un viaggio intenso e coinvolgente, per restituire un ritratto completo dell’uomo dietro il mito.