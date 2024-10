Novità e scadenze su Prime Video: cosa non perdere questo weekend dal 6 ottobre

Questo weekend si preannuncia ricco di novità su Prime Video, con una selezione di titoli in arrivo e alcune scadenze da tenere d’occhio. Tra serie originali e film avvincenti, gli abbonati possono scegliere tra un assortimento di contenuti per soddisfare ogni gusto. In particolare, nuove produzioni come “Citadel: Diana” e “Killer Cakes” promettono di catturare l’attenzione, mentre opere più datate come “L’amore, davvero!” e “Il Frutto dell’Amore” stanno per lasciare la piattaforma. Scopriamo insieme le novità e le opere in scadenza.

Film in uscita su Prime Video

Challengers

In arrivo il 7 ottobre, “Challengers” è un film che riprende vecchie rivalità e passioni nel mondo del tennis. La storia segue due professionisti che si ritrovano a competere l’uno contro l’altro, riportando gesta del passato a galla. Gli appassionati di sport troveranno interessante la trama che esplora non solo la competizione sportiva, ma anche le dinamiche relazionali all’interno di questo ambiente. Con una trama ricca di tensione e colpi di scena, “Challengers” si preannuncia come un titolo imperdibile per questo fine settimana.

Killer Cakes

Il 8 ottobre debutterà “Killer Cakes”, uno show originale che unisce l’horror alla pasticceria. Creato dagli esperti di Blumhouse Television, il programma mette a confronto pasticceri che affrontano sfide macabre per creare dolci ispirati a temi inquietanti. Sotto la conduzione di Matthew Lillard, noto per il suo lavoro nel genere horror, e con giudici di fama come Danielle Harris e Nikk Alcaraz, “Killer Cakes” rappresenta una novità sorprendente nel panorama dei competition show. Gli episodi promettono di fondere abilità culinarie e inquietudine in un mix unico che sfida i confini della pasticceria e dell’orrore.

Citadel: Diana

Il 10 ottobre segna il lancio di “Citadel: Diana”, la nuova serie originale di spionaggio italiana. Ambientata a Milano nel 2030, la serie segue Diana Cavalieri, un’agente sotto copertura della distrutta agenzia di spionaggio Citadel, intrappolata tra le grinfie dell’organizzazione rivale Manticore. Con una trama avvincente e colpi di scena inaspettati, la serie è composta da sei episodi rilasciati contemporaneamente, consentendo agli spettatori di immergersi completamente nella narrazione. Diretta da Arnaldo Catinari e prodotta da Cattleya e Amazon MGM Studios, “Citadel: Diana” promette di essere un punto di riferimento nel genere thriller spionistico.

Moonfall

Infine, il film “Moonfall” arriverà l’11 ottobre per gli amanti della fantascienza. La pellicola narra di una catastrofica collisione tra la Luna e la Terra, risultato di una forza misteriosa che ha sbalzato il nostro satellite dalla sua orbita. La trama si sviluppa attorno al personaggio di Jocinda Fowler, un’ex astronauta che tenta di salvare il pianeta. Con un mix di azione, avventura e suspense, “Moonfall” si profila come un’opzione avvincente per chi è in cerca di adrenalina.

Titoli in scadenza su Prime Video

L’amore, davvero!

Scadenza fissata per il 15 ottobre, “L’amore, davvero!” racconta le vicende di una madre vedova, Amy, che accompagna la figlia Cara al college e deve affrontare la sfida dell’andare avanti con la propria vita. La pellicola esplora temi di amore e rinnovamento personale, regalando al pubblico un mix di emozioni e momenti significativi. Gli spettatori che desiderano riscoprire questa commedia romantica hanno ancora qualche giorno per farlo.

Il Frutto dell’Amore

Anche “Il Frutto dell’Amore”, ancora disponibile fino al 15 ottobre, affronta il tema del legame familiare. Una chirurga vedova ritorna al frutteto di famiglia per ricucire i rapporti con il figlio, trovandosi a innamorarsi del manager della fattoria. Attraverso la riscoperta delle proprie radici e della bellezza della vita, questo film offre una narrazione toccante che può captare l’attenzione di chi ama storie d’amore con sfondi rurali.

Un amore di design

“Un amore di design”, disponibile fino al 15 ottobre, intreccia romanticismo e professione, seguendo la storia di Hannah, una designer di ristrutturazioni. In cerca di un nuovo inizio professionale, torna nella sua cittadina per rieleggere una storica dimora. Non mancheranno tensioni e momenti nostalgici quando il suo passato amoroso torna a far parte della sua vita lavorativa. Questa commedia romantica potrebbe rivelarsi una visione piacevole per gli appassionati del genere.

La guerra delle torte

Infine, “La guerra delle torte”, che lascia Prime Video sempre il 15 ottobre, narra la competizione tra due pasticcere che hanno avviato le loro attività con l’intento di primeggiare nel settore dolciario. Dieci anni fa, una gara di torte di zucca ha messo alla prova il loro talento e ha segnato un cambiamento nella loro vita personale e professionale. Con ingredienti di competitività e passione, questa commedia rappresenta una piacevole conclusione al weekend.

