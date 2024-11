Nona puntata di ballando con le stelle 2024: colpi di scena, eliminazioni e nuovi balli

Il dance show più amato della televisione italiana, Ballando con le Stelle, continua a far parlare di sé con la nona puntata dell’edizione 2024, trasmessa in prima serata su Rai 1. La conduzione di Milly Carlucci ha assicurato una serata ricca di emozioni, con confronti accesi tra concorrenti e giuria, e momenti che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso. In questo articolo, facciamo il punto sugli eventi salienti della serata e riveliamo i nomi delle coppie eliminate.

Il racconto della nona puntata

La serata è cominciata con un’atmosfera di attesa, poiché il pubblico era pronto a scoprire quali concorrenti sarebbero stati costretti a lasciare lo show. La puntata è stata aperta dallo spareggio, lasciato in sospeso durante il precedente episodio, in cui la concorrente Sonia Bruganelli è stata eliminata. Questo ha creato una tensione palpabile, poiché gli altri concorrenti erano determinati a non ripetere il suo destino.

Durante la serata, Alberto Matano ha assegnato il “tesoretto” a Federica Pellegrini e Rossella Erra ha destinato ulteriori risorse a Federica Nargi. Le attenzioni si sono quindi spostate sulle esibizioni delle coppie in competizione per evitare l’eliminazione. Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen hanno presentato un vivace boogie, mentre Tommaso Marini e Sophia Berto si sono esibiti in una salsa sensuale. Infine, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina hanno scelto un merengue, cercando di colpire il pubblico e la giuria con la loro energia.

Rimanendo in attesa del verdetto finale, sono state anche annunciate le prove per la settimana successiva, rivelando l’arrivo di generi di ballo diversificati, fra cui un valzer con Luca Barbareschi e un tango con Francesco Paolantoni. Questa varietà di stili ha contribuito a mantenere alta l’attenzione e l’attesa per i prossimi episodi.

Classifica finale della nona puntata del 23 novembre

Dopo una serie di esibizioni intense, è arrivato il momento di svelare la classifica finale della nona puntata di Ballando con le Stelle del 23 novembre. I punteggi esprimono non solo la valutazione della giuria, ma anche il gradimento del pubblico in sala. I primi posti vedono Federica Nargi e Luca Favilla trionfare con un punteggio di 105, seguiti da Federica Pellegrini e Angelo Madonia con 93 punti.

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli si sono piazzati al terzo posto con 55 punti, mentre Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti hanno ottenuto 47 punti. Bianca Guaccero con Giovanni Pernice ha totalizzato 46 punti, seguiti da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen a 43. Tommaso Marini e Sophia Berto, dopo una performance che ha fatto sperare in un buon piazzamento, si sono fermati a 41 punti, mentre Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina hanno chiuso la classifica con 31 punti.

Questa classifica ha generato molteplici reazioni nel pubblico e fra i concorrenti, con una netta separazione tra i vari livelli di prestazione, confermando come ogni puntata possa riservare sorprese inaspettate.

Eliminazioni e sorprese: chi ha lasciato il programma

Il momento cruciale della serata è arrivato con l’annuncio delle eliminazioni. La tensione era palpabile nel teatro, dove il pubblico attendeva di conoscere il destino di tre coppie in particolare. Alla fine, Tommaso Marini ha conquistato il 46% del voto social, riuscendo ad evitare l’eliminazione, mentre Massimiliano Ossini ha ricevuto il 30% dei voti, e Francesco Paolantoni ha chiuso con il 24%. Di Pasquale ha deciso di non utilizzare la wild card, portando alla decisione finale di lasciare la competizione i due, Ossini e Paolantoni.

Questa scelta ha scatenato l’emozione del pubblico e dei concorrenti, rendendo tangibile la competizione sempre più serrata all’interno dello show. Le eliminazioni portano con sé un mix di tristezza e determinazione, con i ballerini che si preparano a dare il massimo nelle prossime settimane per riconquistare supporto e approvazione sia dalla giuria che dai telespettatori.