Noemi Bocchi: la vita e la carriera della compagna di Francesco Totti

Noemi Bocchi, compagna dell’ex calciatore Francesco Totti, è diventata una figura di spicco nel panorama del gossip italiano. La sua riservatezza e il suo stile di vita discreto hanno suscitato l’interesse di molti, rendendola una delle donne più chiacchierate del mondo dello spettacolo. Ma chi è veramente Noemi Bocchi e quale carriera ha intrapreso?

La formazione e la carriera di Noemi Bocchi

Nata a Roma nel 1988, Noemi Bocchi ha trascorso la sua giovinezza nella capitale, dove ha completato i suoi studi presso l’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone. Successivamente, ha proseguito la sua formazione accademica iscrivendosi alla facoltà di Economia aziendale e bancaria all’Università Lumsa, conseguendo la laurea. Tuttavia, dopo aver terminato gli studi, ha scelto di seguire una strada diversa, abbandonando il percorso tradizionale per dedicarsi alla sua vera passione: l’organizzazione di eventi.

Noemi ha intrapreso la carriera di flower designer, specializzandosi nella creazione di composizioni floreali per eventi e feste. La sua abilità nel trasformare spazi attraverso l’arte floreale le ha permesso di farsi un nome nel settore. Sebbene non siano state rese pubbliche informazioni dettagliate sui suoi guadagni, si stima che i compensi per i suoi progetti possano variare da 500 a 10.000 euro, a seconda della portata e della complessità degli eventi in cui è coinvolta.

La vita privata di Noemi Bocchi e Francesco Totti

Prima di incontrare Francesco Totti, Noemi Bocchi ha vissuto un matrimonio con Mario Caucci, un manager e imprenditore. I due si sono sposati nel 2011 e hanno avuto due figli, ma la loro unione si è conclusa nel 2018, dopo undici anni di matrimonio. Dopo il divorzio, Noemi ha avuto una breve relazione con Gianfranco Apicerni, noto ex tronista di Uomini e Donne.

L’incontro tra Noemi e Totti è avvenuto grazie alla loro comune passione per il padel, uno sport che entrambi praticano con entusiasmo. Inizialmente, la loro relazione è rimasta segreta, ma è emersa pubblicamente dopo la separazione di Totti da Ilary Blasi. Francesco ha parlato della sua nuova compagna in un’intervista al Corriere della Sera, sottolineando le differenze tra Noemi e Ilary, ma evitando di fare confronti diretti. Ha rivelato che la loro relazione è iniziata come un’amicizia, per poi evolversi in qualcosa di più profondo.

La vita pubblica di Noemi e il rapporto con i figli di Totti

Attualmente, Noemi Bocchi e Francesco Totti continuano a vivere la loro storia d’amore, mantenendo un profilo basso e evitando di rilasciare interviste o commenti sui gossip che li circondano. Nonostante la sua riservatezza, Noemi è molto attiva sui social media, dove condivide momenti della sua vita con Totti, tra cui viaggi, feste e apparizioni pubbliche. Il suo profilo Instagram è seguito da un gran numero di fan, che apprezzano i suoi post e le immagini che documentano la loro vita insieme.

Nel frattempo, Ilary Blasi ha trovato la sua serenità accanto a Bastian Muller, un uomo conosciuto durante un viaggio a New York. Entrambi, Noemi e Bastian, hanno dimostrato di saper costruire un buon rapporto con i figli di Totti e Ilary: Cristian, Chanel e Isabel. Questo è stato evidente anche in occasione del party per il diciottesimo compleanno di Chanel, dove entrambi sono stati invitati e hanno partecipato alla cena organizzata per festeggiare la figlia di Totti e Ilary.

La storia d’amore tra Noemi Bocchi e Francesco Totti continua a suscitare l’interesse del pubblico, mentre entrambi cercano di vivere la loro vita con discrezione e serenità, lontano dai riflettori.

