No Time To Die disponibile in home video

L’ultimo capitolo della saga di James Bond con protagonista Daniel Graig, “No Time To Die” è disponibile in DVD, BLU-Ray, 4K ULTRA HD e Collector’s Edition dal 15 dicembre. E’ questo il 25° capitolo della storia cinematografica del più noto agente segreto del mondo,

James Bond a casa per Natale

Dopo gli oltre 700 milioni di dollari incassati al botteghino mondiale, arriva per i fan di 007 e di Daniel Craig, l’opportunità di portare a casa “No Time To Die” appunto, per le festività natalizie.

Oltre un’ora di contenuti speciali esclusivi alla scoperta dell’azione, dello spettacolo e degli stunt e tanti focus speciali. Tra di essi ‘Essere James Bond’, una retrospettiva di 45 minuti in 4K UHD, e quattro esclusive ed emozionanti featurette. Potremo finalmente immergerci dietro le quinte del film ed esplorare a fondo le peculiarità dello 007 di Daniel Craig.

Contenuti speciali

Vediamo nel dettaglio i contenuti speciali presenti nelle soluzioni home video.

Anatomia di una scena: Matera – U n’incredibile sequenza pre-credit all’interno di “ No Time To Die ”, con un inseguimento a perdifiato girato a Matera che comincia a piedi, prosegue in moto ed infine in auto, l’iconica Aston Martin DB5! Attraverso le interviste a Daniel Craig , al regista Cary Joji Fukunaga, e a membri chiave della troupe, scopriamo come è stata realizzata questa incredibile sequenza.

– U Siamo realisti: l’azione in “No Time To Die” – Il franchise di Bond spicca per girare sempre i propri stunt dal vivo, senza l’utilizzo di effetti speciali. In questa featurette, vediamo come il film segue questa tradizione con alcune splendide sequenze d’azione.

Un viaggio globale – Location esotiche sono ormai sinonimo dei film di Bond e No Time To Die non fa eccezione. Oltre a tornare nella patria spirituale di Bond, la Giamaica, per l'ultimo film di Daniel Craig percorriamo anche un viaggio attraverso l'Italia, la Norvegia e la Scozia. Si potranno ascoltare le opinioni di Daniel Craig, Cary Fukunaga e altri membri del cast e della troupe, su come è stato girare in location spettacolari. Si spazia dalla Giamaica all'Italia, dalla Norvegia alla Scozia.

Costruire il mondo di Bond – Lo scenografo Mark Tildesley e la costumista Suttirat Anne Larlarb, insieme al cast e alcuni membri della troupe, discutono l'ispirazione, le sfide e i vari tentativi di ideazione e creazione di set e costumi.

Un contenuto speciale solo per la versione 4K UHD

Essere James Bond (solo in 4K UHD) – In questa speciale retrospettiva di 45 minuti, Daniel Craig riflette molto intimamente sulla sua avventura durata 15 anni nei panni di James Bond. Con un archivio fotografico inedito proveniente da “Casino Royale”, fino al 25° film “No Time To Die”. Craig condivide i suoi ricordi personali in una chiacchierata con i produttori di 007, Michael G Wilson e Barbara Broccoli, fino ad arrivare alla sua ultima performance nei panni di James Bond.

Maria Grazia Bosu

16/11/2021