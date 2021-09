Nightmare Alley: il primo poster del nuovo film di Guillermo del Toro con Bradley Cooper

“Nightmare Alley”, è il prossimo film del regista Del Toro, il quale afferma che oltre a questa prima anteprima ci saranno sicuramente altri poster.

Nightmare Alley: ecco il primo poster

Searchlight Pictures ha rilasciato il primo poster teaser di “Nightmare Alley”, ricordando ai fan che il film uscirà esclusivamente nelle sale questo dicembre. Il poster è stato condiviso dal co-sceneggiatore e regista Guillermo del Toro, il quale afferma che altre “opere d’arte” devono ancora essere rilasciate.

Il poster presenta Bradley Cooper nei panni del manipolatore Stan Carlisle, un truffatore furbo che avrà una relazione pericolosa con uno psichiatra interpretato da Cate Blanchett . Lo slogan “uomo o bestia” stuzzica la natura oscura di Stan, mentre il poster del carnevale sullo sfondo raffigura il paradiso e l’inferno. Il nuovo poster mette in evidenza anche il resto del cast di “Nightmare Alley”, tra cui Willem Dafoe , Toni Collette , Rooney Mara , Richard Jenkins e Ron Perlman .

Il film dall’atmosfera noir

“Nightmare Alley” è stato adattato da del Toro e Kim Morgan dal romanzo di William Lindsay “Gresham”. Il regista sembra che non lascerà alcun dettaglio sanguinoso fuori dalla sua versione della storia. Le prime immagini del film mostrano che il regista renderà omaggio all’atmosfera noir del romanzo originale, pubblicato per la prima volta nel 1946.

“Nightmare Alley” era nel bel mezzo della produzione quando le notizie sulla pandemia hanno iniziato a diventare allarmanti. Il 10 marzo 2020, del Toro e Cooper si sono consultati e hanno deciso insieme che sarebbe stato meglio smettere di girare piuttosto che rischiare che qualcuno si ammalasse.

Tuttavia, i sei mesi che la troupe ha impiegato prima di riprendere la produzione non sono stati sprecati. Del Toro ha montato la parte del film che era già stata girata. Si è reso conto che erano necessarie alcune riscritture e come spiega lui stesso: “Siamo stati in grado di tornare indietro di sei mesi.Abbiamo analizzato e visto non solo quel personaggio, ma ciò che dovevamo riscrivere per poter tornare su un set”..

Dopo essere stato posticipato di due settimane , “Nightmare Alley” uscirà nelle sale il 17 dicembre.

Francesca Reale

16/09/2021