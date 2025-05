Nicolò Filippucci racconta la sua esperienza ad Amici: tra emozioni e nuove sfide

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nicolò Filippucci, giovane cantante reduce dal talent show Amici, ha recentemente condiviso le sue emozioni e riflessioni durante un’intervista a Verissimo, condotta da Silvia Toffanin. Eliminato nella semifinale del programma andato in onda il 10 maggio, Nicolò ha colto l’occasione per esprimere la sua gratitudine per l’esperienza vissuta, sottolineando come questo percorso lo abbia arricchito sia artisticamente che personalmente.

L’intervista e il percorso ad Amici

Nicolò Filippucci ha raggiunto un traguardo significativo partecipando ad Amici, avvicinandosi alla finale ma senza riuscire a conquistarla. Nonostante questa piccola delusione, il giovane artista ha descritto il suo tempo nella scuola come un’opportunità unica. «Ho imparato moltissimo, sono cresciuto tanto, sia come artista che come persona», ha dichiarato. Durante il suo percorso, ha avuto l’opportunità di collaborare con professionisti di alto livello e di stringere amicizie con altri talenti, in particolare con Pietro Trigno, con il quale ha instaurato un legame speciale.

Nicolò ha anche parlato delle sfide future, esprimendo una certa ansia riguardo a ciò che lo attende. «La domanda che mi faccio più spesso è “Cosa succederà?”», ha affermato, evidenziando l’incertezza che accompagna ogni artista in cerca di affermazione. Nonostante le paure, ha ribadito la sua determinazione a seguire la carriera musicale, cercando sempre di scoprire nuovi aspetti di sé stesso. Un momento toccante dell’intervista è stato quando ha ricevuto un video dai suoi genitori e dal fratello, che lo hanno incoraggiato a perseguire i suoi sogni. Nicolò ha riconosciuto il supporto incondizionato della sua famiglia, esprimendo gratitudine per il loro sostegno.

L’influenza dello sport sulla sua carriera musicale

Oltre alla musica, Nicolò Filippucci ha un passato sportivo che ha influenzato il suo carattere e la sua disciplina. Ha praticato pallanuoto per dieci anni, un’esperienza che ha contribuito a sviluppare in lui un forte autocontrollo. «Il mio autocontrollo, forse a volte un po’ troppo, deriva dallo sport», ha spiegato, sottolineando come le competenze acquisite in ambito sportivo siano state fondamentali anche per la sua carriera musicale.

La disciplina e la resilienza apprese durante gli allenamenti hanno giocato un ruolo cruciale nel suo approccio alle sfide del mondo della musica. Nicolò ha deciso di lasciare lo sport per dedicarsi completamente alla sua passione, ma non dimentica mai l’importanza delle lezioni apprese in piscina. La sua esperienza ad Amici ha rappresentato un ulteriore passo in avanti nella sua crescita, sia come artista che come individuo.

Guardando al futuro

Con un percorso ricco di esperienze e insegnamenti, Nicolò Filippucci si prepara ad affrontare il futuro con entusiasmo e determinazione. La sua partecipazione ad Amici ha rappresentato non solo un’opportunità di visibilità, ma anche un’importante fase di crescita personale e professionale. Con la consapevolezza di avere alle spalle una solida rete di supporto familiare e una passione autentica per la musica, il giovane cantante è pronto a esplorare nuove strade e a realizzare i suoi sogni.

L’aggiornamento più recente su Nicolò risale al 17 maggio 2025, quando ha condiviso le sue riflessioni in un’intervista che ha catturato l’attenzione del pubblico, dimostrando come la sua avventura nel mondo della musica sia solo all’inizio.

