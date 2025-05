Nicolò Filippucci eliminato da Amici 24: il giovane cantante annuncia il suo primo tour

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nicolò Filippucci, giovane talento del programma Amici 24, ha vissuto un momento agrodolce con la sua eliminazione durante la semifinale del talent show condotto da Maria De Filippi. La notizia ha suscitato incredulità e indignazione tra i suoi fan, che si sono mobilitati per esprimere il loro sostegno. Nonostante la delusione, il cantante si prepara a lanciare il suo primo EP e ha già svelato le date del suo atteso tour.

L’uscita dell’EP e i singoli di successo

Il primo EP di Nicolò Filippucci, intitolato “Un’ora di follia“, sarà disponibile dal 23 maggio. Questo progetto discografico conterrà tutti i singoli che il giovane artista ha presentato durante il suo percorso ad Amici, permettendo ai fan di rivivere le emozioni delle sue esibizioni. La scelta del titolo riflette l’intensità delle esperienze vissute dal cantante, che ha saputo conquistare il pubblico con la sua voce e la sua personalità.

L’EP rappresenta un passo importante nella carriera di Nicolò, che ha dimostrato di avere un forte seguito e un grande potenziale. I fan attendono con ansia il rilascio del disco, che promette di essere ricco di brani emozionanti e coinvolgenti. La combinazione di melodie accattivanti e testi significativi potrebbe rivelarsi un successo, contribuendo a consolidare la sua presenza nel panorama musicale italiano.

Le date del tour: un viaggio tra le città italiane

In aggiunta all’uscita del suo EP, Nicolò ha annunciato un tour promozionale che toccherà diverse città italiane. Le date degli instore sono state rese pubbliche e i fan possono già segnare sul calendario gli appuntamenti da non perdere. Il tour partirà da Padova il 23 maggio e proseguirà in altre località, tra cui Gorizia, Lodi, Brescia, Perugia, Roma e molte altre.

Ecco il calendario dettagliato degli eventi:

23/05 – Padova , Centro Commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, ore 17:30

– , Centro Commerciale Piazza Grande, Piove di Sacco, ore 24/05 – Gorizia , Centro Commerciale Tiare Shopping, Villesse, ore 17:00

– , Centro Commerciale Tiare Shopping, Villesse, ore 25/05 – Lodi , Centro Commerciale Belpo, San Rocco al Porto, ore 17:00

– , Centro Commerciale Belpo, San Rocco al Porto, ore 26/05 – Brescia , Centro Commerciale Elnos Shopping, Roncadelle, ore 18:00

– , Centro Commerciale Elnos Shopping, Roncadelle, ore 31/05 – Perugia , Centro Commerciale Quasar Village, Corciano, ore 17:00

– , Centro Commerciale Quasar Village, Corciano, ore 01/06 – Roma , Centro Commerciale Tiburtino

– , Centro Commerciale Tiburtino 02/06 – Terni , Centro Commerciale Cospea Village, Terni, ore 17:00

– , Centro Commerciale Cospea Village, Terni, ore 07/06 – Milano , Centro Commerciale Metropoli, Milano, ore 17:00

– , Centro Commerciale Metropoli, Milano, ore 08/06 – Reggio Emilia , Centro Commerciale I Petali, Reggio Emilia, ore 17:00

– , Centro Commerciale I Petali, Reggio Emilia, ore 12/06 – Napoli , Centro Commerciale Maximall Pompeii, Torre Annunciata, ore 17:30

– , Centro Commerciale Maximall Pompeii, Torre Annunciata, ore 13/06 – Salerno , Centro Commerciale Maximall Pontecagnano, Salerno, ore 17:30

– , Centro Commerciale Maximall Pontecagnano, Salerno, ore 14/06 – Campobasso , Centro Commerciale Costaverde, Montenero di Bisaccia, ore 17:00

– , Centro Commerciale Costaverde, Montenero di Bisaccia, ore 15/06 – Brindisi , Centro Commerciale Appiantica, Mesagne, ore 17:00

– , Centro Commerciale Appiantica, Mesagne, ore 18/06 – Firenze , Centro Commerciale I Gigli, Campi di Bisenzio, ore 17:00

– , Centro Commerciale I Gigli, Campi di Bisenzio, ore 20/06 – Verona , Centro Commerciale Porte dell’Adige, Bussolengo, ore 17:30

– , Centro Commerciale Porte dell’Adige, Bussolengo, ore 21/06 – Bergamo, Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping, Antegnate, ore 17:00

Questi eventi rappresentano un’opportunità unica per i fan di incontrare Nicolò e ascoltare dal vivo i brani del suo nuovo EP. La risposta del pubblico è attesa con grande entusiasmo, e il giovane artista è pronto a regalare momenti indimenticabili ai suoi sostenitori.

La reazione del pubblico e il futuro di Nicolò

L’eliminazione di Nicolò Filippucci da Amici 24 ha scatenato una forte reazione da parte dei suoi fan, che hanno espresso il loro disappunto sui social media. Molti hanno sottolineato il talento del giovane cantante e la sua capacità di emozionare con le sue performance. La sua presenza nel programma ha lasciato un segno profondo, e i sostenitori sono determinati a continuare a supportarlo nel suo percorso musicale.

Con l’uscita dell’EP e il tour in programma, Nicolò ha l’opportunità di consolidare la sua carriera e di raggiungere un pubblico ancora più vasto. La sua determinazione e il suo impegno potrebbero portarlo a diventare una figura di spicco nella musica italiana. I prossimi mesi saranno cruciali per il giovane artista, che si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia musicale.

