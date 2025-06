Nicolò Filippucci di Amici 24 affronta l’esame di maturità: la sua esperienza e le emozioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 18 giugno 2025 ha segnato l’inizio degli esami di maturità per milioni di studenti italiani, tra cui alcuni ex concorrenti del talent show Amici 24. Tra questi, Nicolò Filippucci ha condiviso la sua esperienza dopo aver sostenuto la prima prova. Il giovane artista ha parlato delle sue emozioni e della preparazione che ha affrontato nonostante il suo impegno nella musica.

Il ritorno sui banchi di scuola

Per molti studenti, il giorno dell’esame di maturità rappresenta un momento cruciale, un passaggio che segna la fine di un percorso scolastico e l’inizio di nuove avventure. Nicolò Filippucci, noto per la sua partecipazione ad Amici 24, ha fatto ritorno tra i banchi di scuola per affrontare questa importante prova. Raggiunto da Fanpage, ha raccontato come ha vissuto l’attesa e la preparazione per l’esame. Nonostante il suo focus principale fosse la musica, Nicolò ha deciso di non trascurare gli studi, affrontando le prove preliminari come privatista. Questo impegno gli ha permesso di accedere agli esami di maturità, dimostrando una determinazione che va oltre la sua carriera musicale.

Le emozioni della prima prova

Nicolò ha descritto la sua esperienza durante la prima prova con un mix di ansia e soddisfazione. “Ero partito un po’ con l’ansia da prestazione, ma credo che l’abbiano tutti”, ha dichiarato. La pressione legata all’esame di maturità è palpabile, e il giovane artista ha trovato conforto nel poter condividere le sue esperienze personali durante la prova. La traccia che ha scelto di affrontare è stata quella sui social e l’indignazione, un tema che risuona profondamente con la sua generazione. “La mia più grande paura era quella di non riuscire a recuperare tutto il programma”, ha confessato, evidenziando le sfide che ha dovuto affrontare durante la preparazione.

La notte prima degli esami

La vigilia dell’esame è stata un momento di riflessione per Nicolò. “In realtà l’ho passata a casa, magari un po’ triste”, ha raccontato, mentre si preparava per la prova. Per rendere la notte più leggera, ha ascoltato il classico “Notte prima degli esami”, una canzone che ha accompagnato generazioni di studenti. “Anche se ero da solo in casa, mi sono messo a cantarla in cameretta”, ha aggiunto, rivelando un lato più personale e vulnerabile della sua esperienza. Questo momento di solitudine è stato anche un’opportunità per pensare al suo percorso e ai consigli ricevuti dalla famiglia e dal fratello.

Ansia e confronto con il serale di Amici

Nicolò ha anche paragonato l’ansia provata per l’esame di maturità con quella vissuta durante il serale di Amici. “Sedermi stamattina, anche perché, parlando del Serale, c’è sicuramente l’esibizione, però cantare è ciò che amo”, ha spiegato. L’emozione di esibirsi davanti a un pubblico è diversa dall’affrontare un esame, e questo ha reso la sua esperienza unica. La pressione per dimostrare le proprie capacità in un contesto scolastico ha suscitato in lui un livello di ansia che ha trovato inaspettato.

Messaggi di supporto dai compagni

Infine, Nicolò ha rivelato di aver ricevuto messaggi di incoraggiamento dai suoi ex compagni di Amici 24. Questo supporto ha rappresentato un elemento importante nella sua preparazione, dimostrando come i legami creati durante il programma possano perdurare anche oltre la competizione. La condivisione di esperienze e emozioni tra i ragazzi della casetta ha creato un senso di comunità che ha accompagnato Nicolò in questo importante momento della sua vita.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!