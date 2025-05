Nicolò Filippucci commenta l’eliminazione da Amici 24 e celebra la vittoria di TrigNO

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente eliminazione di Nicolò Filippucci dalla semifinale di Amici 24 ha scatenato una forte reazione tra i fan del talent show, che non hanno accolto con favore la decisione dei giurati di preferire Antonia a lui. In un’intervista su Radio RDS, Nicolò ha condiviso le sue impressioni sull’accaduto, mostrando un atteggiamento sereno e rispettoso nei confronti della giuria. La sua esperienza ad Amici, pur giunta al termine, rappresenta per lui un trampolino di lancio verso nuove avventure musicali.

La reazione di Nicolò all’eliminazione

Dopo la sua eliminazione, Nicolò ha trovato il tempo di riflettere sull’affetto ricevuto dai suoi sostenitori. “Quando ho riacceso il telefono e ho visto i messaggi sui social, sono rimasto colpito. Non me l’aspettavo affatto, ma l’affetto dei fan è davvero bello”, ha dichiarato. Nonostante il dispiacere per non essere riuscito a raggiungere la finale, il giovane artista ha espresso il suo rispetto per la decisione dei giurati, sottolineando la loro competenza nel giudicare i concorrenti. “Ci tenevo molto a proseguire, ma rispetto assolutamente il loro parere. Sono persone che stimo”, ha aggiunto.

Nicolò ha poi parlato del futuro, evidenziando come la sua esperienza ad Amici sia stata formativa. “Ora inizia un nuovo capitolo della mia vita, un altro viaggio musicale. Amici mi ha dato tanto e sono grato per questa opportunità”, ha concluso, mostrando ottimismo e determinazione per il suo percorso artistico.

Il legame speciale con TrigNO e la vittoria di Chiara

Durante l’intervista, Nicolò ha anche colto l’occasione per esprimere la sua gioia per la vittoria del suo amico TrigNO nella categoria canto. “La vittoria di TrigNO è come la vittoria di mio padre. Sono molto felice per lui”, ha affermato. Nicolò ha condiviso che ha avuto la possibilità di osservare da vicino la crescita artistica di TrigNO, apprezzando il suo talento e il suo sviluppo sia sul piano musicale che personale. “Ho visto quanto è cresciuto, sia come artista che come persona. È davvero bravo e ha fatto passi da gigante”, ha detto.

In merito al rapporto con Chiara, madre di Nicolò e compagna di TrigNO, il giovane ha dichiarato di avere un legame speciale con entrambi. “Ho un bellissimo rapporto con Chiara. Giocavamo anche sul meme che loro erano mamma e papà. Sono due persone fantastiche”, ha spiegato, evidenziando l’armonia che regna nella loro famiglia.

Possibili collaborazioni future

Infine, Nicolò ha accennato alla possibilità di collaborare con TrigNO, seguendo il consiglio di Amadeus, conduttore del programma. “Amadeus ha suggerito di registrare un album di duetti o almeno una collaborazione. Separati siamo bravi, ma insieme creiamo qualcosa di magico”, ha rivelato, lasciando intendere che i fan potrebbero presto assistere a una collaborazione musicale tra i due artisti. La prospettiva di un progetto congiunto suscita grande attesa tra i sostenitori di entrambi, che non vedono l’ora di ascoltare nuove melodie frutto della loro sinergia creativa.

