Nicoletta Romanoff racconta la sua fede in “Come il tralcio alla vite”: un viaggio tra vita e spiritualità

Nicoletta Romanoff, attrice di fama, presenta la sua autobiografia “Come il tralcio alla vite. La sfida di rimanere in cammino con Dio“, edita da Rizzoli, un’opera che intreccia esperienze personali e riflessioni spirituali. In questo libro, Romanoff non cerca di raccontare una conversione sensazionale, ma piuttosto un percorso di vita che ha attraversato momenti di gioia e dolore. La sua narrazione si sviluppa in un centinaio di pagine, in cui la fede diventa un elemento centrale, capace di influenzare ogni aspetto della sua esistenza.

Un cammino di vita e fede

Nicoletta Romanoff inizia il suo racconto con un lutto devastante: la perdita del fratello, avvenuta per suicidio. Questo evento segna un punto di svolta nella sua vita e nella sua spiritualità. La narrazione prosegue con la morte del padre, avvenuta mentre l’attrice stava scrivendo il libro, creando un legame profondo tra la sua vita personale e la sua ricerca di significato. Romanoff sottolinea che la fede non è un aspetto privato da nascondere, ma una dimensione che arricchisce la vita quotidiana. Paragona il suo rapporto con Dio a quello di un’amicizia, dove ci sono momenti pubblici e privati, ma sempre con un legame profondo e sincero.

La fede come lente di ingrandimento

Nel libro, Romanoff esplora la sua fede come un elemento che non si limita a essere vissuto in solitudine, ma che si integra con le relazioni e le esperienze quotidiane. Parla della fede come di una lente di ingrandimento che permette di vedere la vita da una prospettiva più ampia. “Quando sbagliamo, Dio ricalcola sempre il percorso”, afferma l’attrice, evidenziando la sua convinzione che la presenza divina sia costante, anche nei momenti di smarrimento. La sua visione di Dio è quella di un compagno di viaggio che non abbandona mai, anche quando ci si allontana dal sentiero.

La sfida di rimanere con Dio

Romanoff affronta la sfida di mantenere un legame con Dio, riconoscendo che ci sono momenti in cui ci si sente forti spiritualmente, ma anche attimi in cui si perde la direzione. “Dio non ci molla mai”, afferma con convinzione, sottolineando che la relazione con il divino è simile a quella tra madre e figlio, caratterizzata da un amore incondizionato. La sua fede è un viaggio continuo, un cammino che richiede impegno e dedizione, ma che porta a una maggiore consapevolezza di sé e del mondo circostante.

La pubblicazione e la distribuzione del libro

“Come il tralcio alla vite” sarà disponibile per il pubblico a partire dal 12 giugno, nelle edicole e nelle librerie religiose, e dal 14 giugno nelle parrocchie. Per chi preferisce una versione digitale, è possibile acquistare il libro online su www.edicolasanpaolo.it. L’opera di Nicoletta Romanoff si propone non solo come un’autobiografia, ma anche come un invito a riflettere sulla propria spiritualità e sul significato della fede nella vita di ciascuno.

