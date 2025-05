Nicole Kidman celebra la Festa della Mamma, ma esclude due figli dal suo post su Instagram

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nicole Kidman, celebre attrice australiana, ha recentemente condiviso un post su Instagram in occasione della Festa della Mamma, ma ha suscitato curiosità e discussioni escludendo due dei suoi quattro figli. L’attrice di 57 anni ha pubblicato due immagini del passato che ritraggono le sue figlie, Sunday, di 16 anni, e Faith, di 14 anni, insieme al marito Keith Urban e alla madre Janelle Ann Kidman, scomparsa nel 2024 all’età di 84 anni. Questo gesto ha sollevato interrogativi sulla sua relazione con i figli adottivi, Bella e Connor Cruise.

Il post di Nicole Kidman e la mancanza di menzione dei figli adottivi

Nel suo post, Nicole Kidman ha scritto: “Mia madre e le mie figlie a Uluru, ricordi bellissimi… sempre”, accompagnando le immagini con un augurio per la Festa della Mamma. Tuttavia, molti fan hanno notato l’assenza di riferimenti a Bella Cruise, 32 anni, e Connor Cruise, 30 anni, i figli adottivi avuti durante il matrimonio con Tom Cruise, durato dal 1990 al 2001. Questa omissione ha riacceso l’interesse per la vita privata dell’attrice e le sue relazioni familiari.

Bella e Connor Cruise hanno scelto di mantenere un profilo basso nel corso degli anni, lontano dai riflettori. Nicole Kidman, dal canto suo, evita di parlare pubblicamente dei suoi figli adottivi, alimentando ulteriormente la curiosità dei media e dei fan. La sua decisione di non includere Bella e Connor nel post potrebbe riflettere la sua volontà di proteggere la loro privacy e le relazioni familiari.

La riservatezza di Nicole Kidman e le dichiarazioni di Tom Cruise

In un’intervista recente con la rivista Sight and Sound, Tom Cruise ha fatto un raro riferimento a Nicole Kidman, parlando del loro incontro con il regista Stanley Kubrick per il film cult “Eyes Wide Shut“. Cruise ha rivelato di aver suggerito a Kubrick di contattare Nicole per il ruolo di Alice, sottolineando il talento dell’attrice. Questo commento ha riacceso l’interesse per la storia d’amore tra i due attori e il loro matrimonio, che ha visto l’adozione di Bella e Connor.

Bella e Connor Cruise, entrambi membri della Chiesa di Scientology, hanno scelto di vivere lontano dai riflettori. Connor risiede a Clearwater, in Florida, dove si trova la sede centrale di Scientology. Nel giugno 2024, è stato avvistato insieme a suo padre durante un volo in elicottero diretto a Londra. Inoltre, Connor ha fatto una rara apparizione pubblica nel luglio 2023 a un evento promozionale per il film “Mission Impossible: Dead Reckoning” a New York.

La carriera artistica di Bella Cruise e la vita privata di Nicole Kidman

Bella Cruise ha intrapreso una carriera artistica, descrivendo sul suo sito web come abbia iniziato a disegnare fin da piccola. La sua passione per l’arte si è evoluta nel tempo, portandola a esprimere la sua creatività attraverso vari progetti. Nonostante il suo talento, Bella ha scelto di rimanere lontana dai riflettori, mantenendo una vita privata riservata.

Nicole Kidman ha parlato della sua decisione di proteggere i figli più grandi dalla notorietà in un’intervista con la testata australiana Who nel 2018. Ha dichiarato: “Sono molto riservata su tutto questo. Devo proteggere quelle relazioni. Sono sicura al 150% che darei la mia vita per i miei figli perché è il mio scopo.” Queste parole evidenziano l’importanza che Kidman attribuisce alla sua famiglia e alla sua volontà di mantenere un equilibrio tra la vita pubblica e quella privata.

La scelta di Nicole Kidman di escludere Bella e Connor dal suo post per la Festa della Mamma ha suscitato discussioni, ma riflette anche la sua determinazione a tutelare la privacy dei suoi figli e a mantenere le relazioni familiari al di fuori del clamore mediatico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!